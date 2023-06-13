Польский сценарий захвата Минска: Почему Варшаву уже не остановить Политолог Дмитрий Родионов — о том, как Польшу готовят к войне с Россией на территории Белоруссии и Украины. 268899 268899 Польские военные и ракетные установки HIMARS. Обложка © SOPA Images / LightRocket via Getty Images / Attila Husejnow

До польского общества дошло, что правящая партия ведёт его на убой и драка начинается внутри. Так, один из местных политологов, Ханна Крамер, заявила, что Варшава готовится открыть второй фронт против России и Белоруссии. Поскольку молниеносная победа над Россией не состоялась и теперь правящая фракция партии "Право и справедливость" (ПиС) может потерять всё. По этой причине правительство продолжает обострять и без того напряжённую ситуацию, продвигая нарративы о необходимости подготовки "к борьбе с агрессором".

Реальная цель проведения на территории Польши большого количества учений НАТО является признаком подготовки к открытию очередного фронта против России на территории главного союзника Москвы — Белоруссии, признаёт Крамер. В качестве подтверждения этого вывода политолог приводит слова бывшего командующего Сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, призвавшего польскую и западную общественность готовиться к народному восстанию в Белоруссии.

Она также напомнила, что в Польше уже длительное время проводятся различные военные тренировки для граждан по программе "Тренируйся с военными". Минобороны предлагает бесплатные курсы по обращению с оружием, выживанию в случае начала боевых действий, рукопашному бою, поведению во время тревоги, медицинской помощи и военной топографии.

Милитаризация Польши

Крамер не первая, кто бьёт тревогу по поводу резкой милитаризации Польши в последние месяцы. В прошлом году в стране был принят закон "О защите Отечества", согласно которому резко возрастают (до 2,2% ВВП — в 2022 году и не менее 3% ВВП — в 2023-м) траты на военные нужды. Кроме того, планируется радикальное увеличение польской армии с нынешних 160 тысяч до 300 тысяч (а по словам главы ПиС Ярослава Качиньского, и до 400 тысяч), что сделает её самой серьёзной военной силой в Европе.

Наконец, невооружённым глазом видно, что Польша собирает бронированный кулак. Ещё в июле прошлого года появилась информация о намерении Варшавы купить американские танки Abrams, а также корейские K2 Black Panther в трёх вариантах. Причём планировалось, что часть корейских машин будет собираться на новом заводе в Польше. Кроме того, польские власти высказали намерение купить у Сеула самоходные гаубицы AHS Krab, а также РСЗО WWR K239 Chunmoo. Помимо этого, поляки собрались купить у американцев РСЗО M142 HIMARS.

HIMARS. Фото © ТАСС / SOPA Images via ZUMA Press Wire / Attila Husejnow

А в апреле польский премьер Матеуш Моравецкий, посетив в США завод по производству танков Abrams, заявил, что Варшава хотела бы стать главным европейским центром по обслуживанию этих танков, а также выпускать для них "суперсовременные боеприпасы" с обеднённым ураном. По его словам, это позволит в будущем более оперативно снабжать ВСУ.

Варшава уже подписала контракт с Пентагоном на поставку 250 Abrams M1A2 SEPv3 и ещё 116 модифицированных танков более старой модели — M1A1 SA. По словам Моравецкого, "это бронированный щит, который защитит нас с востока".

От кого защитит — понятно. От России. Однако Москва явно не планирует нападать на Варшаву и Моравецкий, Дуда, Качиньский и ко не могут об этом не знать. И вообще, танки — это не оборонительное, а наступательное оружие.

Какой сценарий может выбрать Польша в Белоруссии

Польская техника во время учений. Фото © ТАСС / EPA / Adam Warzawa

В конце прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад толкает Киев на открытие фронта против Белоруссии, а НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Минска.

Сценарии, согласно которым ВСУ могут попытаться атаковать территорию северного соседа, чтобы отвлечь внимание войск РФ, уже неоднократно рассматривались, однако большинство военных экспертов считают, что это могло бы стать для Киева самоубийством. Другое дело — атака со стороны Польши.

При этом речь может не идти об одномоментном полноценном вторжении. Ещё раз вспоминаем заявление генерала Скшипчака, утверждавшего, что Варшава готовится к вооружённому перевороту в Белоруссии и участию в его поддержке военным путём. По его словам, речь идёт именно о войсковой операции. "Нужно быть готовыми поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко", — подчеркнул генерал.

Что это за войска? Очевидно, речь может идти о заброске на белорусскую территорию вооружённых отрядов сторонников так называемой оппозиции, специально подготовленных для диверсий, терактов, проведения атак дронами и т.д. О том, что находящиеся за рубежом участники вооружённых формирований типа воюющего на Украине "полка Калиновского" могут быть задействованы в дестабилизации обстановки в Белоруссии, заявили в конце марта в МВД республики.

В случае успеха они могут попытаться захватить территории в Брестской или Гродненской области и начать оттуда "поход на Минск". После этого на помощь "восставшему народу" или для защиты местных поляков могут прийти ВС Польши.

Почему НАТО толкает Польшу на войну

Польские и американские солдаты во время совместных военных учений Anaconda в апреле 2023 года. Фото © NurPhoto via Getty Images / Artur Widak

Одна загвоздка — польские военные неизбежно столкнутся с ВС России, которая тут же придёт на помощь союзнику. Кстати, точно тем же для Варшавы может закончиться попытка зайти на территорию Украины — такой сценарий также регулярно рассматривается экспертами. И что тогда? Война НАТО с Россией? Третья мировая?

Вовсе не обязательно! Как заявил на днях бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен, Польша и страны Прибалтики могут ввести войска на Украину, если их не устроят те гарантии безопасности, которые НАТО должно предоставить Киеву на ближайшем саммите.

Расмуссен таким образом прокомментировал слова своего преемника (Йенса Столтенберга) о том, что НАТО в соответствии со статьёй 5 устава предоставляет полноценные гарантии безопасности только полноправным членам.

Поясню, что это означает. Это значит, что некоторые страны НАТО могут попытаться повоевать с Россией на чужой территории, не задействуя пятую статью и не подставляя союзников.

Вопроса два. Первый: почему они так уверены, что война не переместится на их территорию? Второй: а приходило ли им в голову, что в ответ на попытку ввести войска на территорию Белоруссии им может прилететь тактическое ядерное оружие, которое уже в июле появится в Белоруссии? Вообще-то, для того оно там и размещается — чтобы охладить горячие головы.

Ядерное сдерживание

Хочется всё же верить, что охладит и все наблюдаемые нами признаки подготовки Польши к войне — это предвыборная демонстрация силы, направленная не на нас, а на свой электорат. Однако увеличение армии, подготовка резервистов и военное накручивание общества, техническое переоснащение — это реальность, которая будет продолжаться и после выборов. Для тех, кто думает, что приход к власти оппозиции что-то изменит в отношении Польши к России, напомню, что именно при посредничестве тех людей, которые сегодня рвутся к власти, был осуществлён Майдан в 2013–2014 годах.

Проект "от моря до моря" явно прошит в сознании поляков гораздо глубже, чем на уровне одной политической силы. А Вашингтону (без мнения которого в Польше не происходит ничего) явно выгодно использовать эту страну с её реваншистскими амбициями для дестабилизации Европы и войны с Россией.

"К сожалению, мы ничему не научились от немцев, французов, турок и других народов, пытающихся победить Россию. Мы продолжаем участвовать в наших войнах и думаем, что они наши. Чтобы узнать, чем заканчивается такая политика, достаточно взглянуть на Украину: миллионы невинных жертв, польская экономика разрушена, обременённая долгами и кредитами, которые наши дети и внуки будут платить правительству США", — пишет Крамер. К сожалению, она права.

Авторы Дмитрий Родионов