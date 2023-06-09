Какие страны НАТО могут ввести войска на Украину Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен не исключил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке могут ввести войска на Украину. К чему это может привести? 45313 45313 Обложка © Getty Images / NurPhoto

Польша сколачивает "коалицию желающих" из стран НАТО, готовых вторгнуться на территорию Украины. При этом пятая статья устава Северного альянса не будет гарантировать Варшаве военный зонтик блока, а ограничится лишь помощью при поставке военной техники, боеприпасов и, возможно, финансированием армии. Тем не менее в этом случае украинский конфликт будет расширен и приобретёт характер континентальной войны, говорят эксперты.

Что означают слова экс-генсека НАТО Расмуссена

Андерс Фог Расмуссен, датский политик-либерал, генеральный секретарь НАТО в 2009–2014 годах, заявил британской The Guardian, что НАТО введёт войска на Украину и примет участие в конфликте, если Вашингтон откажется предоставлять Киеву гарантии безопасности.

"Группа стран НАТО может ввести войска на Украину, если государства-члены, в том числе США, не смогут гарантировать Украине безопасность на саммите альянса в Вильнюсе", — заявил Расмуссен.

Следует учитывать, что слова бывшего генсека альянса можно расценивать и как отработку гонорара, полагают эксперты. С 2016 по 2019 год он работал советником Петра Порошенко, был замечен в ряде коррупционных скандалов.

Заявление экс-генсека НАТО, с одной стороны, выглядит популистским, с другой — говорит о том, что через него Польша озвучивает собственную инициативу — она не самостоятельно хочет вторгнуться на территорию Украины, а собирается кого-то с собой прихватить, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

"Вероятно, эта идея странами НАТО поддержана не будет. К тому же пятую статью договора НАТО, которая предполагает военный ответ при нападении на одно из государств-участников альянса, вправе вводить только одна страна — США. А Вашингтон сейчас дистанцируется от прямого участия в конфликте даже в плане военной помощи, перекладывая всё на европейских союзников. Если это и произойдёт, то случится континентальный конфликт, в котором будет происходить не война НАТО с Россией, а война с этой коалицией. Представители коалиции должны понимать, что боевые действия будут вестись Россией иными методами. Речь идёт о Польше, Литве, Латвии и Эстонии, чьи военные бюджеты расширены, а дотационная экономика стала ярмом для ЕС. В случае окончания конфликта эти страны станут не нужны ЕС, поэтому они и засобирались на войну", — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, на территории Украины уже воюют больше 20 тысяч поляков, которые называют себя наёмниками, но по характеру боевых действий, которые они ведут, видно, что это регулярная обученная армия. "Поэтому можно сказать, что де-факто Польша уже ввела войска, и для нас это такая же законная цель, как и уничтожение западного вооружения", — уточняет эксперт.

Что происходит в Польше

Жители Польши в соцсетях комментируют активное передвижение военной техники на восток страны, считая, что это оккупационный контингент, который займёт Львовскую область.

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Niezalezny Dziennik Polityczny пишет, что власти Польши закрыли на три месяца доступ гражданам в приграничные с Украиной районы, чтобы не мешали готовящейся военной операции.

Согласно сообщениям региональных СМИ Подкарпатского воеводства, на польской территории, где планируется провести международные военные учения с участием стран НАТО, будут приняты меры по ограничению доступа в приграничных районах на госгранице с Украиной. Ввело временный запрет с 23 мая на 90 дней и польское Министерство внутренних дел, комментируя это "необходимостью обеспечения обороны или безопасности государства и общественного порядка, необходимостью обеспечения безопасности должностных лиц и сотрудников государственных служб, а также солдат и сотрудников вооружённых сил Польши и НАТО".

Эксперты предположили, что запрет в этих округах означает подготовку контингента войск с участием Украины, Польши и прибалтийских стран.

"Варшава на границе с Украиной собрала некий экспедиционный корпус и проводит учения для вторжения по свистку. Причём до саммита в Вильнюсе Польша вряд ли предпримет какие-то шаги в этом направлении. Именно на этом мероприятии Варшава доложит о готовности этого корпуса приступить к боевым действиям, — говорит Алексей Леонков. — Можно говорить о том, что планируется заход объединённого контингента численностью не менее 40 тысяч штыков".

Польша намеревается получить поддержку всего блока НАТО при вторжении на территорию Украины, но не все страны к этому готовы, полагает эксперт. Варшава не просто втягивает за собой страны, она ещё и хочет получить гарантии финансовой помощи — армию кто-то должен кормить, это большие расходы, в первую очередь по боекомплекту. Они хотят, чтобы кто-то оплатил "маленькую победоносную войну", как они считают.

Почему Европа устала от русофобии

"Уставшее от конфликта население ЕС уже демонстрирует цифры недовольства русофобской политикой. Исследования, проведённые Европейским советом по международным отношениям, показывают занятную картину: большинство европейцев считают Россию своим противником, но не верят в то, что русских можно одолеть", — отмечает политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, в Италии и Болгарии есть политические силы, выступающие за отказ от военной поддержки Украины. Однако под давлением Брюсселя их к власти не подпускают. Так, треть европейцев полагает, что Россию можно победить, половина же считает, что это нереально, а остальные не имеют своего мнения. При этом большинство граждан Европы понимают уязвимость и несамостоятельность своего положения. И теперь они поддерживают большую автономность во внешней политике, в том числе от США.

Авторы Елена Ладилова