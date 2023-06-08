"И раньше не был шибко умным": Медведев высмеял экс-генсека НАТО за слова об отправке войск на Украину

Прежде чем вводить войска членов НАТО на территорию Украины, стоит узнать у властей и населения этих стран, готовы ли они к войне с Россией. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление экс-генсека Североатлантического альянса Андерса Фог Расмуссена.

"Фог Расмуссен и раньше не был шибко умным человеком. А сейчас и вовсе впал в доктринёрское слабоумие", — отметил он в своём телеграм-канале.

По словам Медведева, в интервью Расмуссен заявил, что страны НАТО смогут самостоятельно отправить Незалежной свои войска даже в том случае, если "Бандерокраина" и украинские власти ничего не добьются на саммите в Вильнюсе и не получат приглашение в альянс. Так, "коалицию желающих" для отправки войск могут собрать Эстония, Латвия, Литва и Польша.

"Ну а население этих стран спросили? Кто из них желает войны с Россией? Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да? И что по этому поводу думает Uncle Sam (Дядя Сэм, персонифицированный образ США. — Прим. Лайфа)? Его ведь это тоже затронет… Вот что значит не вовремя стать внештатным советником всяких жадных гнид типа порошенки и прочих коррумпированных нацистов", — подчеркнул Медведев.