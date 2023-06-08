Экс-генсек НАТО допустил возможность отправки войск альянса на Украину
Guardian: Экс-генсек НАТО заявил о возможности отправки войск альянса на Украину
Страны Североатлантического альянса смогут отправить свои войска на Украину. О возможном развитии такого сценария заявил экс генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в беседе с Guardian.
"Группа стран НАТО может захотеть ввести войска на Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальные гарантии безопасности на саммите альянса в Вильнюсе", — считает Расмуссен.
По его словам, если киевские власти ничего не добьются на саммите в Вильнюсе, то страны Балтии совместно с Польшей могут собрать "коалицию желающих" для отправки войск на Украину для помощи.
О возможности отправки войск НАТО на Украину ранее заявлял и бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, США тяжело переживают освобождение Артёмовска российскими войсками, поэтому в Белом доме допускают ввод войск НАТО на Украину, чтобы спасти от гибели киевский режим.
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