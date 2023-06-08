Экс-генсек НАТО допустил возможность отправки войск альянса на Украину

Страны Североатлантического альянса смогут отправить свои войска на Украину. О возможном развитии такого сценария заявил экс генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в беседе с Guardian.

"Группа стран НАТО может захотеть ввести войска на Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальные гарантии безопасности на саммите альянса в Вильнюсе", — считает Расмуссен.

По его словам, если киевские власти ничего не добьются на саммите в Вильнюсе, то страны Балтии совместно с Польшей могут собрать "коалицию желающих" для отправки войск на Украину для помощи.