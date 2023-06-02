Российский боец рассказал о применении ВСУ тактики НАТО

Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали использовать тактику НАТО в боях на Запорожском направлении. Об этом сообщил командир батальона "Крым".

По его словам, противник ведёт бои, используя комбинированную тактику, в том числе следуя "советской школе", однако ощущаются "другие попытки проведения атак", особенно внедрение техники НАТО. Так, комбат, например, рассказал, что зачастую бойцы ВСУ пытаются использовать мобильные группы на пикапах, однако сталкиваются с серьёзной помехой — рельефом местности.

"У нас здесь немножко рельеф местности им не позволяет так залететь, поэтому им чуть сложнее с нами", — приводит его слова РИА "Новости".

Вместе с тем военный уточнил, что вражеские войска в основном применяют советскую технику, но используют боеприпасы НАТО.