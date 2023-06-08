В Киеве оценили слова экс-генсека НАТО об отправке войск альянса на Украину
Кулеба: До окончания конфликта другие страны не отправят свои войска на Украину
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до окончания конфликта другие страны не будут вводить свои войска на территорию Незалежной.
"До завершения вооружённого конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашей страны. Более того, мы этого не просим", — сказал он в эфире программы "Завтрак с 1+1" на украинском телевидении, комментируя слова экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.
При этом Кулеба отметил, что украинские бригады "будут стоять в других странах НАТО и защищать их" в случае вступления Незалежной в Североатлантический альянс.
Напомним, ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что страны военного блока могут ввести свои войска на Украину. В случае если Киев ничего не добьётся на саммите в Вильнюсе, государства Балтии вместе с Польшей могут собрать "коалицию желающих" для отправки военных на помощь Киеву.
ТАСС / EPA / VALDA KALNINA