В Киеве оценили слова экс-генсека НАТО об отправке войск альянса на Украину

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до окончания конфликта другие страны не будут вводить свои войска на территорию Незалежной.

"До завершения вооружённого конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашей страны. Более того, мы этого не просим", — сказал он в эфире программы "Завтрак с 1+1" на украинском телевидении, комментируя слова экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.

При этом Кулеба отметил, что украинские бригады "будут стоять в других странах НАТО и защищать их" в случае вступления Незалежной в Североатлантический альянс.