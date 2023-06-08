В Совфеде отреагировали на слова о возможной отправке войск НАТО на Украину

Заявление экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что некоторые страны альянса могут обсудить вопрос о направлении войск на Украину, — безуспешный самопиар, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

"Бывший генсек НАТО занимается безуспешным самопиаром, не более. У него нет ни полномочий, ни прав на подобные заявления. А комментировать измышления бывших — в любом случае бессмысленное дело", — сказал он в интервью РИА "Новости".