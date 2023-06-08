В Совфеде отреагировали на слова о возможной отправке войск НАТО на Украину
Косачёв назвал "безуспешным самопиаром" обсуждение отправки на Украину сил НАТО
Заявление экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что некоторые страны альянса могут обсудить вопрос о направлении войск на Украину, — безуспешный самопиар, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.
"Бывший генсек НАТО занимается безуспешным самопиаром, не более. У него нет ни полномочий, ни прав на подобные заявления. А комментировать измышления бывших — в любом случае бессмысленное дело", — сказал он в интервью РИА "Новости".
Напомним, по словам Расмуссена, страны военного блока могут ввести свои войска на Украину. В случае если Украина ничего не добьётся на саммите в Вильнюсе, государства Балтии вместе с Польшей могут собрать "коалицию желающих" для отправки военных на помощь ВСУ. На его заявление уже отреагировали в Киеве.
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