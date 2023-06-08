Регион

Уведомления отключены

8 июня, 09:15

В Совфеде отреагировали на слова о возможной отправке войск НАТО на Украину

Косачёв назвал "безуспешным самопиаром" обсуждение отправки на Украину сил НАТО

Заявление экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что некоторые страны альянса могут обсудить вопрос о направлении войск на Украину, — безуспешный самопиар, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

"Бывший генсек НАТО занимается безуспешным самопиаром, не более. У него нет ни полномочий, ни прав на подобные заявления. А комментировать измышления бывших — в любом случае бессмысленное дело", — сказал он в интервью РИА "Новости".

"Не хочу остаться с Россией наедине": Зеленский не исключил предательства со стороны Запада

"Не хочу остаться с Россией наедине": Зеленский не исключил предательства со стороны Запада

Напомним, по словам Расмуссена, страны военного блока могут ввести свои войска на Украину. В случае если Украина ничего не добьётся на саммите в Вильнюсе, государства Балтии вместе с Польшей могут собрать "коалицию желающих" для отправки военных на помощь ВСУ. На его заявление уже отреагировали в Киеве.

Обложка ©

Getty Images / Artur Widak

Ирина Фальке
  • Новости
  • НАТО
  • Украина
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров