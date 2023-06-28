Резников расплывчато заявил, что "главные события" контрнаступления ВСУ ещё впереди
Украинский министр Резников: "Главные события" контрнаступления ВСУ ещё впереди
Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что "главные события" контрнаступления Киева ещё впереди, пишет Financial Times. При этом он никак не объяснил, что конкретно имеет в виду.
"Когда это произойдёт, вы все это увидите... Все увидят всё", — загадочно заявил Резников.
По словам министра, текущие результаты контратаки являются "предварительным просмотром" будущего "гораздо более масштабного наступления".
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подтвердил Лайфу, что контрнаступление ВСУ началось 4 июня, однако российские бойцы успешно его отражают. Провал украинской атаки российский лидер объяснил мужеством и героизмом наших бойцов. По данным на 22 июня, потери личного состава украинской армии с начала контрнаступления составили более 13 тысяч человек. Также ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин, заявил Владимир Путин.
ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ