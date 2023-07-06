ВС РФ поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районе Клещеевки
Российская группировка войск "Юг" за минувшие сутки поразила скопления живой силы и военной техники ВСУ в районе Клещеевки в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Западнее населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники противника", — сказал представитель военного ведомства в ходе брифинга.
Ранее в ДНР сообщили, что сведения о переходе Клещеевки в Донецкой Народной Республике под контроль украинских военных являются ложными. А врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Клещеевка полностью находится под контролем российских военных. Он указал, что на этом направлении сохраняется достаточно напряжённая ситуация.
Vk / Минобороны России