ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 июля 2023, 11:24
3089

ВС РФ поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районе Клещеевки

Российская группировка войск "Юг" за минувшие сутки поразила скопления живой силы и военной техники ВСУ в районе Клещеевки в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Западнее населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники противника", — сказал представитель военного ведомства в ходе брифинга.

Российская авиация поразила живую силу и технику ВСУ ракетно-бомбовыми ударами
Российская авиация поразила живую силу и технику ВСУ ракетно-бомбовыми ударами

Ранее в ДНР сообщили, что сведения о переходе Клещеевки в Донецкой Народной Республике под контроль украинских военных являются ложными. А врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Клещеевка полностью находится под контролем российских военных. Он указал, что на этом направлении сохраняется достаточно напряжённая ситуация.

BannerImage

Vk / Минобороны России

Иван Косицын
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar