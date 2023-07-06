Российская авиация поразила живую силу и технику ВСУ ракетно-бомбовыми ударами

Авиация российской группировки войск "Юг" поразила живую силу и технику противника в районе Клещеевки. Как сообщил начальник пресс-центра группы Вадим Астафьев, цель была поражена ракетно-бомбовыми ударами. Его заявление приводит РИА "Новости".

"Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы в районе насёленного пункта Клещеевка", — рассказал Астафьев.

Кроме этого, бойцы успешно отразили попытки атаки штурмовых групп ВСУ, которые те предприняли на Соледаро-Артёмовском, а также Авдеевском и Марьинском направлениях. В результате провала украинские войска понесли значительные потери в живой силе и технике.