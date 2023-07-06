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Регион
Опубликовано 6 июля 2023, 02:22
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Российская авиация поразила живую силу и технику ВСУ ракетно-бомбовыми ударами

Авиация группы "Юг" нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки

Авиация российской группировки войск "Юг" поразила живую силу и технику противника в районе Клещеевки. Как сообщил начальник пресс-центра группы Вадим Астафьев, цель была поражена ракетно-бомбовыми ударами. Его заявление приводит РИА "Новости".

"Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы в районе насёленного пункта Клещеевка", — рассказал Астафьев.

Кроме этого, бойцы успешно отразили попытки атаки штурмовых групп ВСУ, которые те предприняли на Соледаро-Артёмовском, а также Авдеевском и Марьинском направлениях. В результате провала украинские войска понесли значительные потери в живой силе и технике.

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Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении до 190 украинских военнослужащих на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Также противник лишился двух танков, семи боевых бронированных машин, двух артиллерийских систем M777, двух гаубиц "Мста-Б", гаубиц Д-20 и Д-30 и четырёх автомобилей.

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vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
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