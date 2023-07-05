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Регион
Опубликовано 5 июля 2023, 10:05
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В ДНР опровергли вброс о переходе Клещеевки под контроль ВСУ

Советник Пушилина опроверг сообщения о переходе Клещеевки в ДНР под контроль ВСУ

Сообщения о переходе Клещеевки в Донецкой Народной Республике под контроль украинских военных являются ложными. Об этом в эфире Первого канала заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Он отметил, что рядом с Клещеевкой находится одна из господствующих высот над Артёмовском (Бахмутом) — с неё возможно контролировать часть территории города. Гагин подчеркнул, что за неё ВСУ и пытаются биться.

"На самом деле сейчас Клещеевка находится под нашим контролем, под контролем наших сил, а информацию, о том что противник взял Клещеевку, ЦИПсО (украинский Центр информационно-психологических операций. — Прим. Лайфа) разгоняет", — заключил он.

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Ранее Лайф писал, что ВС РФ нанесли удары по местам дислокации батальона "Кракен" и "Грузинского легиона" на Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях. Российские военные уничтожили, в частности, самоходки противника "Акация" и 2С7 "Пион".

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ТАСС / Александр Река

Никита Осипов
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