Регион

Уведомления отключены

5 июля, 10:05

В ДНР опровергли вброс о переходе Клещеевки под контроль ВСУ

Советник Пушилина опроверг сообщения о переходе Клещеевки в ДНР под контроль ВСУ

Сообщения о переходе Клещеевки в Донецкой Народной Республике под контроль украинских военных являются ложными. Об этом в эфире Первого канала заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Он отметил, что рядом с Клещеевкой находится одна из господствующих высот над Артёмовском (Бахмутом) — с неё возможно контролировать часть территории города. Гагин подчеркнул, что за неё ВСУ и пытаются биться.

"На самом деле сейчас Клещеевка находится под нашим контролем, под контролем наших сил, а информацию, о том что противник взял Клещеевку, ЦИПсО (украинский Центр информационно-психологических операций. — Прим. Лайфа) разгоняет", — заключил он.

Министр обороны Украины доложил западным союзникам о российской контрмере против HIMARS

Министр обороны Украины доложил западным союзникам о российской контрмере против HIMARS

Ранее Лайф писал, что ВС РФ нанесли удары по местам дислокации батальона "Кракен" и "Грузинского легиона" на Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях. Российские военные уничтожили, в частности, самоходки противника "Акация" и 2С7 "Пион".

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Никита Осипов
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров