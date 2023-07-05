В ДНР опровергли вброс о переходе Клещеевки под контроль ВСУ

Сообщения о переходе Клещеевки в Донецкой Народной Республике под контроль украинских военных являются ложными. Об этом в эфире Первого канала заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Он отметил, что рядом с Клещеевкой находится одна из господствующих высот над Артёмовском (Бахмутом) — с неё возможно контролировать часть территории города. Гагин подчеркнул, что за неё ВСУ и пытаются биться.

"На самом деле сейчас Клещеевка находится под нашим контролем, под контролем наших сил, а информацию, о том что противник взял Клещеевку, ЦИПсО (украинский Центр информационно-психологических операций. — Прим. Лайфа) разгоняет", — заключил он.