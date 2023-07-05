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Регион
Опубликовано 5 июля 2023, 07:09

ВС РФ нанесли удары по местам дислокации "Кракена" и "Грузинского легиона"

Российские военнослужащие нанесли удары по местам дислокации батальона "Кракен" и "Грузинского легиона" на Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, передаёт ТАСС.

"Авиацией Южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам противника на Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях", — указал он.

По его словам, огневому поражению подверглись пункт временной дислокации, район сосредоточения резервов 54-й механизированной бригады ВСУ рядом с Дылеевкой и Белой Горой, а также места дислокации подразделений "Кракен" и 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Торецка.

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ВС РФ также поразили пункт дислокации наёмников "Грузинского легиона" в Константиновке, склад боеприпасов ВСУ в населённом пункте Весёлое и пять единиц автомобильной техники противника в Северске и Ласточкино. Кроме того, российские военные ликвидировали самоходки противника "Акация" и 2С7 "Пион", а также пушку "Мста-Б" в посёлке Острое и 120-миллиметровый миномёт.

Ранее Лайф рассказывал о том, что российские войска поразили пункт управления 28-й механизированной бригады ВСУ в ДНР.

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Telegram / Минобороны России

Илья Суриков
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