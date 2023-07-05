Российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу из "Кракена"

Российские военные взяли в плен известного украинского боксёра Андрея Приходько. Он служил в нацподразделении "Кракен", сообщает РИА "Новости".

"До службы я занимался профессионально боксом — 15 лет стажа, имею такие регалии, как чемпион Украины, чемпион кубка Украины, мастер спорта", — отметил пленный боевик.

По словам Приходько, он пошёл служить после возникшего недопонимания с тренером. Как указал пленный, чтобы сделать карьеру или устроиться на хорошую работу, на Украине нужно предоставить военный билет.

Также боксёр рассказал, что попал в плен на Артёмовском направлении, когда бойцы пошли в наступление из населённого пункта Часов Яр. Оттуда он вместе с другими бойцами пересел на БМП-1 и приехал на позиции российских военнослужащих. Пленный добавил, что спустя некоторое время они ушли в сторону от позиций. Военные всю ночь просидели в кустах, также был ранен боевой медик. Утром украинские военные выдвинулись к эвакуационной группе. Заблудившись, бойцы "Кракена" вышли вновь на позиции ВС РФ. В итоге завязался бой, Приходько ранили и взяли в плен.