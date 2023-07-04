Украинские военные боятся танков Leopard, потому что эта техника "долго не живёт"

"Я видел один раз, как садились механики в Leopard, они прям боятся туда залезать по причине того, что как только на поле боя появляется эта техника, то в неё летит всё подряд... до крупного калибра. Также и танки, и самолёты, абсолютно всё… Танки долго не живут, как и БМП", — цитирует Приходько РИА "Новости".