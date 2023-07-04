Украинские военные боятся танков Leopard, потому что эта техника "долго не живёт"
Пленный боец "Кракена" заявил, что украинцы боятся ездить в танках Leopard
Украинские военные боятся использовать танки Leopard, так как считают, что ВС РФ ведут "охоту" на западную технику. Об этом рассказал пленный боевик украинского нацподразделения "Кракен" Андрей Приходько.
"Я видел один раз, как садились механики в Leopard, они прям боятся туда залезать по причине того, что как только на поле боя появляется эта техника, то в неё летит всё подряд... до крупного калибра. Также и танки, и самолёты, абсолютно всё… Танки долго не живут, как и БМП", — цитирует Приходько РИА "Новости".
Напомним, накануне стало известно, что ВС России уничтожили практически все поставленные Украине Польшей и Португалией танки Leopard. Речь идёт о 16 машинах. После этого глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин отправит Киеву ещё несколько десятков "Леопардов".
ТАСС / АР / Mindaugas Kulbis