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Регион
Опубликовано 4 июля 2023, 02:32
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Лепс заплатил 1 млн рублей уничтожившему танк Leopard российскому бойцу

Российский певец Григорий Лепс сдержал слово и заплатил один миллион рублей российскому военному, который подбил украинский танк Leopard немецкого производства. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Веном, видеообращение которого опубликовано в телеграм-канале исполнителя.

Лепс заплатил один миллион рублей уничтожившему танк Leopard российскому бойцу. Видео © Telegram / Григорий Лепс

Боец показал в камеру пачку с пятитысячными купюрами и поблагодарил всех инициаторов данной акции. А Лепс в свою очередь написал под видеороликом, что он "ответил за свои слова".

"Враг будет разбит. Победа будет за нами", — сказал боец.

Кремль оценил порыв Лепса и Баскова выплатить бойцам СВО по миллиону за каждый подбитый Leopard
Кремль оценил порыв Лепса и Баскова выплатить бойцам СВО по миллиону за каждый подбитый Leopard

Напомним, Лепс вместе с певцом Николаем Басковым ранее пообещали выплачивать по одному миллиону рублей за уничтожение каждого вражеского танка "Леопард" или "Абрамс". Инициативу поддержали многие российские артисты.

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Telegram / Григорий Лепс

Юлия Коновалова
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