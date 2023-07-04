Лепс заплатил 1 млн рублей уничтожившему танк Leopard российскому бойцу

Российский певец Григорий Лепс сдержал слово и заплатил один миллион рублей российскому военному, который подбил украинский танк Leopard немецкого производства. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Веном, видеообращение которого опубликовано в телеграм-канале исполнителя.

Лепс заплатил один миллион рублей уничтожившему танк Leopard российскому бойцу. Видео © Telegram / Григорий Лепс

Боец показал в камеру пачку с пятитысячными купюрами и поблагодарил всех инициаторов данной акции. А Лепс в свою очередь написал под видеороликом, что он "ответил за свои слова".

"Враг будет разбит. Победа будет за нами", — сказал боец.