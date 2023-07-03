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Регион
Опубликовано 3 июля 2023, 15:57
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Германия собралась срочно поставить ВСУ новую партию танков Leopard

Глава Минобороны ФРГ Писториус сообщил об отправке Киеву десятков танков Leopard

Германия пообещала отправить на Украину несколько десятков танков Leopard уже в ближайшем будущем на фоне сообщений Минобороны РФ об уничтожении всех немецких машин этого типа в ходе СВО. Об этом сообщил изданию Rzeczpospolita министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"В ближайшие недели на Украину поступят десятки боевых танков типа Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией", — подчеркнул он.

Министр обороны напомнил, что в очередной пакет военной помощи Киеву, который оценивается в 2,7 миллиарда евро, также войдут системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM. О сроках их поставок министр не сообщил.

Германия поругалась с Польшей из-за танков Leopard для Киева
Германия поругалась с Польшей из-за танков Leopard для Киева

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВС России уничтожили практически все поставленные Украине Польшей и Португалией танки Leopard. Речь идёт о 16 машинах, поражённых на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

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Getty Images / Thierry Monasse

Татьяна Миссуми
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