Германия собралась срочно поставить ВСУ новую партию танков Leopard

Германия пообещала отправить на Украину несколько десятков танков Leopard уже в ближайшем будущем на фоне сообщений Минобороны РФ об уничтожении всех немецких машин этого типа в ходе СВО. Об этом сообщил изданию Rzeczpospolita министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"В ближайшие недели на Украину поступят десятки боевых танков типа Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией", — подчеркнул он.

Министр обороны напомнил, что в очередной пакет военной помощи Киеву, который оценивается в 2,7 миллиарда евро, также войдут системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM. О сроках их поставок министр не сообщил.