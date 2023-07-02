Германия поругалась с Польшей из-за танков Leopard для Киева

Берлин и Варшава выясняют отношения по поводу обслуживания и ремонта немецких танков Leopard, которые сейчас находятся в Польше и должны быть отправлены Украине. Об этом пишет Der Spiegel.

"Контракт между польским оборонным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и немецкими компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall до сих пор не заключён. При этом несколько танков уже доставлены в Польшу для ремонта", — отмечается в статье.

Немецкие танкостроители потеряли надежду найти общий язык с поляками, сообщает издание. По его мнению, Варшава в последнее время неоднократно подвергала действия властей ФРГ критике и обвиняла Берлин в срыве сроков поставок танков. В публикации главной причиной размолвок называется стоимость работ.