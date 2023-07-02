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Опубликовано 2 июля 2023, 16:12
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Германия поругалась с Польшей из-за танков Leopard для Киева

Spiegel: Германия и Польша не могут подписать контракт на ремонт танков Leopard

Берлин и Варшава выясняют отношения по поводу обслуживания и ремонта немецких танков Leopard, которые сейчас находятся в Польше и должны быть отправлены Украине. Об этом пишет Der Spiegel.

"Контракт между польским оборонным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и немецкими компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall до сих пор не заключён. При этом несколько танков уже доставлены в Польшу для ремонта", отмечается в статье.

Немецкие танкостроители потеряли надежду найти общий язык с поляками, сообщает издание. По его мнению, Варшава в последнее время неоднократно подвергала действия властей ФРГ критике и обвиняла Берлин в срыве сроков поставок танков. В публикации главной причиной размолвок называется стоимость работ.

PGZ настаивает на 100 тысячах евро за "первичную диагностику" техники. Хотя в Германии за подобную услугу обычно платят только 12 000 евро. Также концерн не собирается брать на себя какие-либо гарантии за проводимый ремонт, продолжает автор статьи. 3 июля министр обороны Германии Борис Писториус намерен встретиться с польским коллегой в надежде найти выход из ситуации, резюмирует Der Spiegel.

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Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал, что некоторые поставленные Киеву западные танки, в том числе Leopard, а также боевые машины, задействованные в контрнаступлении, уже уничтожены. При этом экс-разведчик из США Скотт Риттер полагает, что украинские военнослужащие сами подрывают технику, лишь бы не идти в бой.

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ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis

Татьяна Миссуми
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