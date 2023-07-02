ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 июля 2023, 14:39
23311

В США раскрыли, как ВСУ сами уничтожают танки Leopard, лишь бы не идти в бой

Экс-разведчик США Риттер заявил, что ВСУ сами подрывают танки Leopard

Обложка © Getty Images / Sascha Schuermann

Обложка © Getty Images / Sascha Schuermann

Украинские военнослужащие сами подрывают технику НАТО, переданную Киеву, особенно быстро они расправляются с немецкими танками Leopard, на которые русские объявили охоту. Об этом рассказал отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире ютуб-канала U.S. Tour of Duty, объяснив, что украинцы попросту боятся и не хотят идти в бой.

"Русские назначили награду за каждый подбитый танк. Парню, первому подбившему танк Leopard, вручили миллион рублей за его уничтожение! И теперь каждый русский на передовой высматривает этот танк. Когда он появляется в поле зрения, то все разворачиваются в его сторону и начинают палить по нему из всего, что есть", отметил он.

В результате украинские экипажи танков отступают, подрываются на минах или солдаты ВСУ специально ломают их, только бы не идти в атаку. Риттер напомнил, что Запад возлагал большие надежды на Leopard, но ВС РФ легко уничтожают технику противника.

Залужный сделал признание по поводу поставленных Киеву танков Leopard
Залужный сделал признание по поводу поставленных Киеву танков Leopard

Напомним, фонд предпринимателей "Забота Сибири" присудил российскому военному Андрею Кравцову премию в один миллион рублей за уничтоженный Leopard. Соответствующий сертификат бойцу передал трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе сенатор Александр Карелин. В ответ на это солдат сказал, что всего лишь делал свою работу и защищал страну.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar