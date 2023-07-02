В США раскрыли, как ВСУ сами уничтожают танки Leopard, лишь бы не идти в бой

Украинские военнослужащие сами подрывают технику НАТО, переданную Киеву, особенно быстро они расправляются с немецкими танками Leopard, на которые русские объявили охоту. Об этом рассказал отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире ютуб-канала U.S. Tour of Duty, объяснив, что украинцы попросту боятся и не хотят идти в бой.

"Русские назначили награду за каждый подбитый танк. Парню, первому подбившему танк Leopard, вручили миллион рублей за его уничтожение! И теперь каждый русский на передовой высматривает этот танк. Когда он появляется в поле зрения, то все разворачиваются в его сторону и начинают палить по нему из всего, что есть", — отметил он.