Некоторые поставленные Киеву западные танки, в том числе Leopard, а также боевые машины, задействованные в контрнаступлении, уже уничтожены. Это признал главком ВСУ Валерий Залужный.

"Танки и боевые машины появились на поле боя, когда началось контрнаступление в начале этого месяца. Некоторые уже были уничтожены, признал Залужный", — говорится в статье газеты The Washington Post.

Также Залужный добавил, что Leopard "не разъезжали на парадах и с ними не фотографировались политики или знаменитости". По его словам, данная военная техника прибыла в Незалежную, чтобы участвовать в боевых действиях. А на поле боя, как уточнил Залужный, "Leopard — это не Leopard, а мишень".