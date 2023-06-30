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Опубликовано 30 июня 2023, 11:09
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Залужный сделал признание по поводу поставленных Киеву танков Leopard

WP: Залужный признал, что часть поставленных Киеву танков уже уничтожили

Некоторые поставленные Киеву западные танки, в том числе Leopard, а также боевые машины, задействованные в контрнаступлении, уже уничтожены. Это признал главком ВСУ Валерий Залужный.

"Танки и боевые машины появились на поле боя, когда началось контрнаступление в начале этого месяца. Некоторые уже были уничтожены, признал Залужный", — говорится в статье газеты The Washington Post.

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Также Залужный добавил, что Leopard "не разъезжали на парадах и с ними не фотографировались политики или знаменитости". По его словам, данная военная техника прибыла в Незалежную, чтобы участвовать в боевых действиях. А на поле боя, как уточнил Залужный, "Leopard — это не Leopard, а мишень".

Ранее Лайф писал, что российские войска нанесли удар по танку противника в рамках СВО на Украине. Момент поражения боевой машины опубликовала пресс-служба Минобороны РФ. На кадрах показано, что российский дрон-камикадзе атакует танк Leopard ВСУ на Запорожском направлении.

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ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis

Иван Косицын
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