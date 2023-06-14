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14 июня, 18:34

На Западе испугались выставки на Красной площади из захваченных у ВСУ "секретных" танков

СМИ: Добытые русскими "Леопарды" выставят на Красной площади в качестве трофеев

<p>Уничтоженные немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Уничтоженные немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Украинские формирования потеряли поставленные им для наступления немецкие Leopard из-за серьёзных ошибок танкистов. Об этом говорится в публикации газеты EXXpress со ссылкой на анонимного австрийского офицера-танкиста.

"ВСУ допустили много роковых ошибок на поле боя: <...> они развернули лучшие боевые машины в самом начале наступления, <...> не замаскировали технику и разместили её слишком близко друг к другу, из-за чего она оказалась недостаточно подвижна", — следует из статьи.

Офицер добавил, что именно поэтому потерянные Киевом "секретные" немецкие танки скоро могут выставить на Красной площади в качестве трофеев. Он подчеркнул, что в целом эти события стали катастрофой для западноевропейского ВПК и всех армий, использующих Leopard 2.

Чем закончится наступление ВСУ и почему на Западе уже ищут стрелочников

Чем закончится наступление ВСУ и почему на Западе уже ищут стрелочников

Украинское наступление началось 4 июня и сейчас находится в активной фазе. Лайф подсчитал, какую и сколько техники НАТО утилизировала Россия с начала контрнаступления ВСУ.

Ирина Фальке
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