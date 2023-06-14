Чем закончится наступление ВСУ и почему на Западе уже ищут стрелочников Итогом украинского контрнаступления становятся отброшенные подразделения ВСУ, разбитые "Леопарды" и "Брэдли", что уже вызвало на Западе шок от понимания потерь и готовящегося провала киевской армии. Как на это реагируют западные СМИ и политики. 88483 88483 Результатом наступления Киева становятся отброшенные подразделения ВСУ. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Ночью ВКС РФ провели мощную комбинированную атаку: "Герани", Х101 до пяти утра наносили удары по военным объектам и складам ВСУ. До этого фронтовая авиация поразила ближайшие тылы ВСУ в Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

Американское издание Politico вышло с заголовком: "Не голливудский фильм. Россия наносит ответный удар украинскому контрнаступлению". Отмечая силу сопротивления России, автор продолжает риторику западных СМИ в контексте суровой борьбы ВСУ и сложного продвижения. Чтобы минимизировать репутационные риски киевского режима, журналист приводит в пример российские СМИ, которые сообщали о каждых "48 см продвижения" во время боёв за Бахмут, ныне освобождённый Артёмовск. Общая тональность всех западных СМИ незавидная, возникает ощущение, что вместе с провалом наступления американская пресса также готовится к выходу из украинского проекта, и читатели изданий это замечают.

Как ведут себя на поле боя ВСУ

— В первые же дни контрнаступления украинские солдаты столкнулись с тяжёлыми испытаниями и стеной из стали, — пишет The Wall Street Journal. В интервью с 28-летним украинским военным издание перечисляет ужас штурмовиков, якобы заброшенных на минные поля, когда над головой кружат российские вертолёты и проносятся реактивные истребители.

Читатели заметки рецензируют текст, комментируя, что за залакированными цитатами военнослужащих сквозит неподдельный страх. "Начавшие контрнаступление войска встречает стена из стали", — этим всё сказано, а свежие сотни могил на украинских кладбищах завершают реальную картину.

Поэтому ролики в соцсетях, когда при разгроме колонн ВСУ украинских солдат эпично сталкивают с брони однополчане, чтобы освободить немного места внутри переполненного броневика, демонстрируют отношения внутри украинской армии и животный ужас на поле сражения.

Военные ВСУ скидывают с брони сослуживца. Видео © T.me / Мир Михаила Онуфриенко

Логичный вывод о потерях ВСУ делает Military Watch Magazine, заявляя, что сгоревшие немецкие "Леопарды" бьют по репутации оборонного сектора ФРГ и её экспорта вооружений "как, возможно, самого знакового оборонного продукта страны".

— Склады оружия по всей Европе опустошены, и на их восполнение уйдёт 5–10 лет, — заявил экс-премьер Словакии Петер Пеллегрини. По его словам, Словакия больше не сможет оказывать значительную военную помощь Украине. Между тем он отметил, что конфликт открыл новые перспективы для оборонной промышленности страны.

Европа пока лишь устало констатирует факты. В то время как Киев сжигает в боях уже не только технику и штурмовиков, но и резервы ВСУ внутри российских диспозиций и линий обороны.

Провалы контрнаступления

— Белый дом с тревогой наблюдает за контрнаступлением Украины, видя, что на карту поставлены война и репутация Байдена, — сообщала в начале контрнаступления Politico. В США убеждены, что будущая поддержка войны на Украине и глобальная репутация президента страны зависят от успеха контрнаступления ВСУ.

Американские чиновники обещали: "Добейтесь успеха, и западная военная и экономическая помощь хлынет рекой. Оступитесь или не оправдаете ожиданий — и эта поддержка, скорее всего, иссякнет, что вызовет усиленные призывы к ускоренному дипломатическому урегулированию и помешает одному из знаковых международных достижений Белого дома".

В США до сих пор не знают, дадут ли законодатели зелёный свет на увеличение финансирования Украины, когда закончится текущий транш. Чиновники администрации опасаются, что любые первоначальные промахи в контрнаступлении могут дать республиканцам из Палаты представителей возможность свести на нет усилия их коллег из Сената по увеличению расходов на оборону.

Подбитые и брошенные немецкие танки Leopard на Украине. Фото © T.me / Voin_dv

— Эту оборону не пробить, — объясняют в The Telegraph, так как через укрепления РФ в Запорожской области прорваться невозможно. — Оборона выстроена по "трёхлинейной системе" с разными уровнями укреплений. Сначала идут минные поля, затем окопы для пехоты, следом — "зубы дракона" и противотанковые рвы. За ними снова позиции пехоты, и уже затем — артиллерии.

Представители британской разведки называют действия РФ по укреплению своих позиций "одной из самых обширных систем военных оборонительных сооружений, которые когда-либо видели в мире".

Экс-советник Трампа и главы Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил о страшных потерях ВСУ во время первых трёх крупных атак. "Боевой дух украинской армии рухнул в подвал", — резюмировал он.

Усталость Украины и Запада от контрнаступления

Европейские и американские военные эксперты перекладывают вину на британских военных из-за неуспешного наступления ВСУ. Они помогали готовить план на Южном фронте.

— Премьер некогда великой Британии Сунак во время недавней встречи с Байденом представил этот план как согласованный с Киевом, но Байден мало что в нём понял и согласился без консультаций со своими военными. Больше всех в гневе немцы: их заставили поставить танки "Леопард" на Украину и они теперь там горят, а США свои "Абрамсы" не дали и не дадут в ближайшее время, — отмечает политолог Марат Баширов.

Военные эксперты перекладывают вину на британских военных из-за неуспешного наступления ВСУ. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Можно заметить, что на фоне провала наступления ВСУ Киев становится более сговорчивым. Министр обороны Украины Алексей Резников внезапно заметил, что если Россия откажется от заявленных целей, то становится видна перспектива диалога и Киев в этом случае допускает переговоры с Москвой. Однако позднее Зеленский опроверг готовность к каким бы то ни было переговорам.

Пока в авангарде сторонников мира — отставные военные и журналисты. Так, лауреат Нобелевской премии, опубликовавший расследование о подрыве "Северных потоков" США, Сеймур Херш заявил, что большинство населения мира поддерживает Россию в проведении спецоперации.

— Доля стран, в особенности в Африке и Азии, которые перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими, достаточно велика. Значительно больше, чем половина населения Земли, поддерживает Россию в её войне, — сказал он. По его словам, Вашингтон утратил доверие на международной арене. Влияние Соединённых Штатов постепенно ослабевает, и его заменяют другие страны.

Сам киевский режим во главе с Зеленским практически смирился с неудачами контрнаступления, взяв на вооружение новое доказательство будущей победы — необходимость поставок Украине F-16. Их Украина планирует использовать с территории стран НАТО, которые уже намекают на вступление в военные действия на стороне Незалежной. Эксперты уже комментировали, что в этом случае "альянс желающих" начать войну с Россией получит ответ иными методами, писал ранее Лайф.

Авторы Дмитрий Шестопалов