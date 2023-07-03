Шойгу назвал число "Леопардов", уничтоженных российскими войсками

ВС России уничтожили практически все поставленные Украине Польшей и Португалией танки Leopard, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, речь идёт о 16 машинах, поражённых на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

"Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией", — сказал министр в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил.

Всего, добавил глава оборонного ведомства, на тех направлениях, где ВСУ предпринимают безуспешные атаки, российские военнослужащие уничтожили 15 самолётов, три вертолёта и 920 единиц бронетанковой техники.