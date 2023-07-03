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3 июля, 10:06

Шойгу назвал число "Леопардов", уничтоженных российскими войсками

Шойгу: ВС РФ уничтожили 16 поставленных ВСУ Варшавой и Лиссабоном танков Leopard

ВС России уничтожили практически все поставленные Украине Польшей и Португалией танки Leopard, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, речь идёт о 16 машинах, поражённых на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

"Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией", — сказал министр в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил.

Всего, добавил глава оборонного ведомства, на тех направлениях, где ВСУ предпринимают безуспешные атаки, российские военнослужащие уничтожили 15 самолётов, три вертолёта и 920 единиц бронетанковой техники.

Германия поругалась с Польшей из-за танков Leopard для Киева

Германия поругалась с Польшей из-за танков Leopard для Киева

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признался, что часть поставленных Западом "Леопардов" уже уничтожены. По его словам, на поле боя данные танки — "мишень".

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ТАСС / Вадим Савицкий

Матвей Константинов
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