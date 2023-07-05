Министр обороны Украины доложил западным союзникам о российской контрмере против HIMARS

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны подавлять боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS. Это признал глава Минобороны Украины Алексей Резников. В ходе беседы с изданием Financial Times он уточнил, что данные снаряды были "очень точными", но мощные российские радиоэлектронные системы нашли способы глушить их сигналы для наведения.

"Русские придумывают контрмеру, мы информируем наших партнёров, и они создают новую контрмеру против этой контрмеры", — подчеркнул Резников.

По словам украинского министра, военные ВС РФ активно учатся противостоять западной технике. Резников также добавил, что боевые действия на Украине дали возможность западным партнёрам протестировать своё вооружение в прямом столкновении с российским.