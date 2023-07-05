ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 июля 2023, 09:18
3335

Министр обороны Украины доложил западным союзникам о российской контрмере против HIMARS

Резников: Российские системы РЭБ подавляют боеприпасы с GPS-наведением

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны подавлять боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS. Это признал глава Минобороны Украины Алексей Резников. В ходе беседы с изданием Financial Times он уточнил, что данные снаряды были "очень точными", но мощные российские радиоэлектронные системы нашли способы глушить их сигналы для наведения.

"Русские придумывают контрмеру, мы информируем наших партнёров, и они создают новую контрмеру против этой контрмеры", — подчеркнул Резников.

По словам украинского министра, военные ВС РФ активно учатся противостоять западной технике. Резников также добавил, что боевые действия на Украине дали возможность западным партнёрам протестировать своё вооружение в прямом столкновении с российским.

Российские Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ
Российские Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ

Ранее сообщалось, что дальнейшее контрнаступление будет тяжёлым и кровавым для Украины. Об этом заявил высокопоставленный американский генерал Марк Милли.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Иван Косицын
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Военная техника
  • Политика
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar