Министр обороны Украины доложил западным союзникам о российской контрмере против HIMARS
Резников: Российские системы РЭБ подавляют боеприпасы с GPS-наведением
Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны подавлять боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS. Это признал глава Минобороны Украины Алексей Резников. В ходе беседы с изданием Financial Times он уточнил, что данные снаряды были "очень точными", но мощные российские радиоэлектронные системы нашли способы глушить их сигналы для наведения.
"Русские придумывают контрмеру, мы информируем наших партнёров, и они создают новую контрмеру против этой контрмеры", — подчеркнул Резников.
По словам украинского министра, военные ВС РФ активно учатся противостоять западной технике. Резников также добавил, что боевые действия на Украине дали возможность западным партнёрам протестировать своё вооружение в прямом столкновении с российским.
Ранее сообщалось, что дальнейшее контрнаступление будет тяжёлым и кровавым для Украины. Об этом заявил высокопоставленный американский генерал Марк Милли.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ