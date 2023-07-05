В США предупредили Зеленского о кровавых последствиях контрнаступления
Генерал ВС США Милли: Дальнейшее контрнаступление будет кровавым для ВСУ
Дальнейшее контрнаступление будет тяжёлым для Украины. Об этом заявил высокопоставленный американский генерал Марк Милли, слова которого приводит Handelsblatt.
"Контрнаступление продлится как минимум десять недель и будет кровавым", — считает военачальник.
По его оценке, для прохождения минных полей перед укреплёнными позициями ВС РФ украинцам необходимо специальное оборудование. Кроме того, российская авиация имеет преимущество в воздухе.
Ранее полковник ВС Австрии Маркус Рейснер заявил, что ВСУ провалили первый этап наступления. По его словам, Украина попыталась наступать массированно, словно подражая стратегии американских военных, однако вскоре осознала, что Армия РФ слишком хорошо подготовлена и оборону они прорвать не смогут.
Getty Images / Ercin Erturk / Anadolu Agency