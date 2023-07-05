В США предупредили Зеленского о кровавых последствиях контрнаступления

Дальнейшее контрнаступление будет тяжёлым для Украины. Об этом заявил высокопоставленный американский генерал Марк Милли, слова которого приводит Handelsblatt.

"Контрнаступление продлится как минимум десять недель и будет кровавым", — считает военачальник.

По его оценке, для прохождения минных полей перед укреплёнными позициями ВС РФ украинцам необходимо специальное оборудование. Кроме того, российская авиация имеет преимущество в воздухе.