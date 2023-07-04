В Киеве решили сменить стратегию контрнаступления и отказаться от продвижения вперёд
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о смене стратегии контрнаступления ВСУ
Украинские вооружённые силы меняют стратегию контрнаступления. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
По его словам, продвижение вперёд — не главная задача для ВСУ сейчас. Вместо этого, утверждает Данилов, армия Украины в качестве задачи номер один видит "максимальное уничтожение живой силы, техники".
"Сейчас война на уничтожение равна войне за километры. <…> Действуем спокойно, взвешенно, шаг за шагом", — написал секретарь СНБО на своей странице в "Твиттере".
Напомним, что украинское контрнаступление началось 4 июня сразу на нескольких направлениях, но на каждом из них обернулось неудачей. Это уже признали и на Западе, и в самой Незалежной. О том, что наступление идёт "медленнее, чем хотелось бы", заявлял даже украинский президент Владимир Зеленский. Причём в его офисе в неудачах на фронте внезапно решили обвинить западных союзников. А главком ВСУ Валерий Залужный и вовсе заявил, что его бесят комментарии по поводу фиаско украинской армии. Потери ВСУ за всё время контрнаступления оценили в 20 тысяч человек.
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