В Киеве решили сменить стратегию контрнаступления и отказаться от продвижения вперёд

Украинские вооружённые силы меняют стратегию контрнаступления. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

По его словам, продвижение вперёд — не главная задача для ВСУ сейчас. Вместо этого, утверждает Данилов, армия Украины в качестве задачи номер один видит "максимальное уничтожение живой силы, техники".