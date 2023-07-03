Солдаты ВСУ массово отказываются ехать на фронт из-за страха попасть в "Запорожскую мясорубку"
SHOT: Солдаты ВСУ массово отказываются идти в контрнаступление в Запорожье
Украинские военнослужащие массово отказываются ехать в Запорожье для участия в контрнаступлении из-за огромных потерь ВСУ на данном участке фронта. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источники.
По данным телеграм-канала, военные готовы пойти на самые радикальные методы, только чтобы не оказаться в "Запорожской мясорубке". Некоторых из них руководство Вооружённых сил отправляет в психдиспансер. Есть и такие, кто предпочитает добровольно уйти из жизни.
Как отмечает SHOT, на моральный дух украинских военнослужащих, по всей видимости, сильно повлияло множество опубликованных в Сети кадров с горящей западной техникой и работой российских дронов, а также полное отсутствие успеха в ходе уже давно начавшегося "контрнаступа".
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий раскрыл примерные потери ВСУ с момента начала контрнаступления. По его словам, на данный момент речь идёт уже о 20 тыс. солдат.
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