Солдаты ВСУ массово отказываются ехать на фронт из-за страха попасть в "Запорожскую мясорубку"

Украинские военнослужащие массово отказываются ехать в Запорожье для участия в контрнаступлении из-за огромных потерь ВСУ на данном участке фронта. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источники.

По данным телеграм-канала, военные готовы пойти на самые радикальные методы, только чтобы не оказаться в "Запорожской мясорубке". Некоторых из них руководство Вооружённых сил отправляет в психдиспансер. Есть и такие, кто предпочитает добровольно уйти из жизни.

Как отмечает SHOT, на моральный дух украинских военнослужащих, по всей видимости, сильно повлияло множество опубликованных в Сети кадров с горящей западной техникой и работой российских дронов, а также полное отсутствие успеха в ходе уже давно начавшегося "контрнаступа".