Российские Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ
РИА "Новости": Самолёты Су-34 получили защиту от РЭБ для применения в зоне СВО
Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 оснастили защитой от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, в том числе и зарубежного производства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Как напомнил собеседник агентства, данные бомбардировщики работают в зоне спецоперации и в ближней зоне, поэтому оказываются досягаемыми для средств РЭБ противника. По этой причине были предприняты меры для защиты систем Су-34 от средств радиоэлектронной борьбы. О каких конкретных мерах идёт речь, не уточняется.
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vk.com / Минобороны РФ