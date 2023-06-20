Российские Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ

Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 оснастили защитой от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, в том числе и зарубежного производства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Как напомнил собеседник агентства, данные бомбардировщики работают в зоне спецоперации и в ближней зоне, поэтому оказываются досягаемыми для средств РЭБ противника. По этой причине были предприняты меры для защиты систем Су-34 от средств радиоэлектронной борьбы. О каких конкретных мерах идёт речь, не уточняется.