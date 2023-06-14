Российских военных оснастят всепогодными дронами-тяжеловесами

В России разработали новый всепогодный беспилотник "Ультиматум" из универсальной линейки "Джокер", обладающий повышенной грузоподъёмностью. Как сообщил ТАСС гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, аппарат может работать в тяжелейших погодных условиях.

FPV-дрон (first-person view) был создан специалистами ЦКБР. При разработке инженеры опирались исключительно на требования российских военнослужащих. Кузякин уточнил, что предприятие может изготавливать специализированные БПЛА, но предпочтение отдаётся именно универсальным. Эта линейка будет совершенствоваться и дальше.

"На планете нет такого ветра и потока воды, которые могли бы сбить "Ультиматум", разве что дрон окажется под водопадом. Теперь наши устройства смогут работать даже в такую погоду, когда боятся летать птицы. Это очень важно, поскольку противник не ожидает, что к нему прилетит что-то по воздуху, например, во время шквалистого ветра и дождя с градом", — подчеркнул Кузякин.

Дрон сможет работать даже при низких температурах, а вот информация о грузоподъёмности аппарата на данный момент не подлежит разглашению. Опробовать "Ультиматум" на деле российские бойцы смогут уже в июле.