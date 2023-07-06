Пушилин заверил, что вся Клещеевка находится под контролем ВС РФ

Клещеевка в Донецкой Народной Республике полностью находится под контролем российских военных. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин, отметив, что на этом направлении сохраняется достаточно напряжённая ситуация.

"Действительно, это было одно из очередных действий противника, они подошли достаточно близко, но ребята, военнослужащие ВС РФ, всё сделали грамотно", — отметил Пушилин в эфире "Соловьёв Live".

Вся Клещеевка под нашим контролем, подчеркнул врио главы ДНР, сославшись на вчерашний разговор с командованием.