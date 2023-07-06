Пушилин заверил, что вся Клещеевка находится под контролем ВС РФ
Клещеевка в Донецкой Народной Республике полностью находится под контролем российских военных. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин, отметив, что на этом направлении сохраняется достаточно напряжённая ситуация.
"Действительно, это было одно из очередных действий противника, они подошли достаточно близко, но ребята, военнослужащие ВС РФ, всё сделали грамотно", — отметил Пушилин в эфире "Соловьёв Live".
Вся Клещеевка под нашим контролем, подчеркнул врио главы ДНР, сославшись на вчерашний разговор с командованием.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что сведения о переходе Клещеевки в Донецкой Народной Республике под контроль украинских военных являются ложными. Он отметил, что рядом с населённым пунктом находится одна из господствующих высот над Артёмовском — с неё возможно контролировать часть территории города. Гагин подчеркнул, что за неё ВСУ и пытаются биться.
ТАСС / Александр Полегенько