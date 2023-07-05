Медведев озвучил способ закончить СВО за несколько дней

Специальная военная операция на Украине закончится за несколько дней, если "США и их вассалы" наконец перестанут поставлять оружие Киеву, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Видеоинтервью опубликовано в его телеграм-канале.

Медведев заявил, что СВО закончится за несколько дней, если НАТО прекратит вооружать Киев. Видео © Тelegram / Дмитрий Медведев

"Если бы НАТО, прежде всего США и их вассалы, прекратили поставлять оружие и средства поражения Украине, то СВО завершилась бы буквально за несколько месяцев, а если они сейчас прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней", — сказал Медведев.

Он также добавил, что любую войну можно завершить очень быстро: либо мирным соглашением, либо тем, что США сделали в Хиросиме и Нагасаки в 1945 году — ядерным оружием. Цена последнего шага, как напомнил Медведев, унесла жизни 300 тысяч мирных граждан.