Медведев рассказал о подлых попытках ВСУ запугать жителей приграничных территорий

ВСУ не прекращают попыток атаковать граничащие с Украиной регионы России и проживающее там гражданское население, пытаясь запугать людей. Такое заявление сделал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании генсовета партии, которое состоялось во вторник.

Политик отметил, что "Единая Россия" проводит работу по оказанию гуманитарной помощи для жителей освобождённых территорий с самого начала СВО. Также он добавил, что украинское военное командование продемонстрировало абсолютное отсутствие моральных преград.

"Они предпринимают циничные, абсолютно подлые попытки атаковать приграничные регионы нашей страны, атаковать гражданское население, запугивать людей обстрелами и террором. Поэтому один из важнейших сегодняшних пунктов повестки дня — это поддержка эвакуированных жителей Белгородской области", — подчеркнул Медведев.