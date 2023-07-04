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Регион
Опубликовано 4 июля 2023, 16:03
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Медведев предложил передать бойцам СВО изъятую у браконьеров технику

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что нужно отправлять российским военным в зону спецоперации технику, конфискованную у браконьеров. Об этом он сказал на совещании, уточнив, что речь идёт о катерах, автомобилях, гусеничных и иных машинах.

Политик отметил, что сегодня много техники изымается у разного рода нарушителей по всей стране. Но именно её вполне можно использовать в прифронтовых зонах или в боевых действиях в зависимости от функционала. Медведев подчеркнул, что это не говорит о проблемах с поставками вооружения, просто нужно рационально использовать имеющиеся ресурсы.

"Предлагаю Генпрокуратуре, ФСБ, Федеральной таможенной службе, в необходимых параметрах и Росимуществу совместно с региональными органами власти в самый кратчайший срок разобраться с этой ситуацией и при участии Минобороны принять меры по оперативной передаче такой техники нашим войскам", — заключил чиновник.

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Ранее вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ передали очередную партию многоцелевых истребителей Су-35С. Это одни из лучших оперативно-тактических самолётов в мире.

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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