Медведев предложил передать бойцам СВО изъятую у браконьеров технику

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что нужно отправлять российским военным в зону спецоперации технику, конфискованную у браконьеров. Об этом он сказал на совещании, уточнив, что речь идёт о катерах, автомобилях, гусеничных и иных машинах.

Политик отметил, что сегодня много техники изымается у разного рода нарушителей по всей стране. Но именно её вполне можно использовать в прифронтовых зонах или в боевых действиях в зависимости от функционала. Медведев подчеркнул, что это не говорит о проблемах с поставками вооружения, просто нужно рационально использовать имеющиеся ресурсы.

"Предлагаю Генпрокуратуре, ФСБ, Федеральной таможенной службе, в необходимых параметрах и Росимуществу совместно с региональными органами власти в самый кратчайший срок разобраться с этой ситуацией и при участии Минобороны принять меры по оперативной передаче такой техники нашим войскам", — заключил чиновник.