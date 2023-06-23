Российские ВКС получили новую партию истребителей Су-35С

По словам Мантурова, Су-35С — один из лучших оперативно-тактических самолётов в мире. Он может выполнять широкий спектр задач и пользуется заслуженным успехом. Данные истребители уже совершили перелёт на аэродром базирования и прошли все заводские испытания. Каждый самолёт был протестирован в воздухе в различных рабочих режимах.