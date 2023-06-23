Российские ВКС получили новую партию истребителей Су-35С
Глава Минпромторга Мантуров: ВКС РФ передали новую партию истребителей Су-35С
Су-35С. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ передали очередную партию многоцелевых истребителей Су-35С. Об этом рассказал вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.
"Российские авиастроители изготовили и передали Минобороны России очередную партию новых самолётов", — сказал министр, его слова приводит пресс-служба правительства.
По словам Мантурова, Су-35С — один из лучших оперативно-тактических самолётов в мире. Он может выполнять широкий спектр задач и пользуется заслуженным успехом. Данные истребители уже совершили перелёт на аэродром базирования и прошли все заводские испытания. Каждый самолёт был протестирован в воздухе в различных рабочих режимах.
Ранее Мантуров заявил, что Россия планирует к 2028–2030 годам создать свой дальнемагистральный самолёт. По его словам, разработка аппарата уже ведётся.