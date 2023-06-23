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23 июня, 13:14

Российские ВКС получили новую партию истребителей Су-35С

Глава Минпромторга Мантуров: ВКС РФ передали новую партию истребителей Су-35С

<p>Су-35С. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Су-35С. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ передали очередную партию многоцелевых истребителей Су-35С. Об этом рассказал вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"Российские авиастроители изготовили и передали Минобороны России очередную партию новых самолётов", — сказал министр, его слова приводит пресс-служба правительства.

По словам Мантурова, Су-35С — один из лучших оперативно-тактических самолётов в мире. Он может выполнять широкий спектр задач и пользуется заслуженным успехом. Данные истребители уже совершили перелёт на аэродром базирования и прошли все заводские испытания. Каждый самолёт был протестирован в воздухе в различных рабочих режимах.

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Ранее Мантуров заявил, что Россия планирует к 2028–2030 годам создать свой дальнемагистральный самолёт. По его словам, разработка аппарата уже ведётся.

Иван Косицын
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  • Денис Мантуров
  • Минобороны РФ
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  • Наука и Технологии

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