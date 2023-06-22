"Хорошая машина?": Мишустин осмотрел салон нового Ту-214 и пообщался с экипажем
Мишустин осмотрел салон самолёта Ту-214 в Казани и оценил его надёжность
Премьер-министр России Михаил Мишустин поднялся на борт нового пассажирского самолёта Ту-214 и осмотрел его изнутри во время рабочей поездки на Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова — филиал ПАО "Туполев". Видео публикует Правительство РФ.
Премьер-министр России Михаил Мишустин осмотрел Ту-214. Видео © t.me / Правительство РФ
"Надёжность и, в принципе, российские разработки, которые с самого начала были, очень важны. Сейчас мы говорим об импортозамещении и прочее — когда что-то надо переделывать. Но здесь была логика, конструкторская мысль. И технологические решения заложены российские. С этим проще работать", — сказал политик.
Он прошёл по салону и даже заглянул в кабину пилотов. По его словам, у лайнера есть незначительные конструкторские недоработки. Так, для управления нужны два лётчика и бортинженер. По словам разработчиков, потребуется пара лет для того, чтобы переработать кабину только для двух членов экипажа.
И всё же Мишустин подчеркнул, что Ту-214 — надёжная машина, о чём говорят сами пилоты. Кроме того, при производстве задействованы российские технологии, а это значит, что самолёт не зависит от западных санкций. Лайнер может перевезти до 210 пассажиров. Сейчас завод создаёт несколько таких машин для государственных и коммерческих заказчиков.
Ранее вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия планирует к 2028–2030 годам создать свой дальнемагистральный самолёт. Разработка аппарата уже ведётся.
T.me / Правительство РФ