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13 июня, 04:14

Мантуров анонсировал создание дальнемагистрального самолёта в России к 2030 году

Мантуров: Россия намерена создать дальнемагистральный самолёт в 2028–2030 годах

Россия планирует к 2028–2030 годам создать свой дальнемагистральный самолёт. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Он уточнил, что разработка аппарата уже ведётся.

"С нашими партнёрами из Китайской Народной Республики велась работа в части широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта. С учётом всех вводных со стороны западных стран в наш двусторонний проект будут вноситься изменения", — сказал Мантуров РИА "Новости".

Вице-премьер объяснил, что совместная работа над созданием самолёта продолжится. По словам Мантурова, Россия разрабатывает и свой проект лайнера. Исследованием новых технологий и определением облика в рамках действующей научно-исследовательской работы "Интеграл" занимается НИЦ Институт имени Жуковского. По его словам, он может подняться в воздух после 2030 года.

"Возможно, в промежутке 2028–2030 годов, но точно не раньше", — добавил Мантуров.

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Ранее Мантуров заявил, что активы Toyota в Петербурге продали ФГУП "НАМИ" без опциона на выкуп. Напомним, в марте завод перешёл в собственность ФГУП "НАМИ".

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kremlin.ru

Арина Родионова
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