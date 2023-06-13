Мантуров анонсировал создание дальнемагистрального самолёта в России к 2030 году
Мантуров: Россия намерена создать дальнемагистральный самолёт в 2028–2030 годах
Россия планирует к 2028–2030 годам создать свой дальнемагистральный самолёт. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Он уточнил, что разработка аппарата уже ведётся.
"С нашими партнёрами из Китайской Народной Республики велась работа в части широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта. С учётом всех вводных со стороны западных стран в наш двусторонний проект будут вноситься изменения", — сказал Мантуров РИА "Новости".
Вице-премьер объяснил, что совместная работа над созданием самолёта продолжится. По словам Мантурова, Россия разрабатывает и свой проект лайнера. Исследованием новых технологий и определением облика в рамках действующей научно-исследовательской работы "Интеграл" занимается НИЦ Институт имени Жуковского. По его словам, он может подняться в воздух после 2030 года.
"Возможно, в промежутке 2028–2030 годов, но точно не раньше", — добавил Мантуров.
Ранее Мантуров заявил, что активы Toyota в Петербурге продали ФГУП "НАМИ" без опциона на выкуп. Напомним, в марте завод перешёл в собственность ФГУП "НАМИ".