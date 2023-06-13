Мантуров анонсировал создание дальнемагистрального самолёта в России к 2030 году

Россия планирует к 2028–2030 годам создать свой дальнемагистральный самолёт. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Он уточнил, что разработка аппарата уже ведётся.

"С нашими партнёрами из Китайской Народной Республики велась работа в части широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта. С учётом всех вводных со стороны западных стран в наш двусторонний проект будут вноситься изменения", — сказал Мантуров РИА "Новости".

Вице-премьер объяснил, что совместная работа над созданием самолёта продолжится. По словам Мантурова, Россия разрабатывает и свой проект лайнера. Исследованием новых технологий и определением облика в рамках действующей научно-исследовательской работы "Интеграл" занимается НИЦ Институт имени Жуковского. По его словам, он может подняться в воздух после 2030 года.