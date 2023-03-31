Петербургский завод Toyota перешёл в собственность ФГУП "НАМИ"
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Завод японской компании Toyota в Санкт-Петербурге перешёл в собственность ФГУП "НАМИ". Об этом заявили в Минпромторге РФ.
"Производственная площадка Toyota в Петербурге на данном этапе перешла государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ", соглашение подразумевает полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю", — сообщили в министерстве.
Там добавили, что сейчас прорабатывается возможность возобновления производства на этой площадке.
Напомним, о приостановке производства на заводе Toyota из-за невозможности поставок необходимых комплектующих стало известно ещё в марте прошлого года. При этом уточнялось, что Toyota не планирует покидать российский рынок и закрывать завод в России. В сентябре было объявлено о закрытии сборочной площадки в Санкт-Петербурге, а в декабре Минпромторг сообщил о консервации завода Toyota в Северной столице.