Петербургский завод Toyota перешёл в собственность ФГУП "НАМИ"

Завод японской компании Toyota в Санкт-Петербурге перешёл в собственность ФГУП "НАМИ". Об этом заявили в Минпромторге РФ.

"Производственная площадка Toyota в Петербурге на данном этапе перешла государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ", соглашение подразумевает полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю", — сообщили в министерстве.