Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

31 марта, 11:00

Петербургский завод Toyota перешёл в собственность ФГУП "НАМИ"

<p>Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Завод японской компании Toyota в Санкт-Петербурге перешёл в собственность ФГУП "НАМИ". Об этом заявили в Минпромторге РФ.

"Производственная площадка Toyota в Петербурге на данном этапе перешла государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ", соглашение подразумевает полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю", — сообщили в министерстве.

Там добавили, что сейчас прорабатывается возможность возобновления производства на этой площадке.

Toyota объявила в России отзыв 22 тысяч автомобилей

Toyota объявила в России отзыв 22 тысяч автомобилей

Напомним, о приостановке производства на заводе Toyota из-за невозможности поставок необходимых комплектующих стало известно ещё в марте прошлого года. При этом уточнялось, что Toyota не планирует покидать российский рынок и закрывать завод в России. В сентябре было объявлено о закрытии сборочной площадки в Санкт-Петербурге, а в декабре Минпромторг сообщил о консервации завода Toyota в Северной столице.

Никита Осипов
  • Новости
  • Минпромторг
  • toyota
  • Бизнес
  • Экономика
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров