Toyota объявила в России отзыв 22 тысяч автомобилей

В России отзовут 22 712 автомобилей Toyota Avensis, проданных с апреля 2003 года по май 2007-го. Причина — проблемы с подушками безопасности. Об этом говорится в Росстандарта.

"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Toyota. Программа мероприятий, начавшаяся 28 февраля 2023 года, представлена ООО "Тойота мотор", являющимся официальным представителем изготовителя Toyota на российском рынке", — отметили в ведомстве.

В Росстандарте уточнили, у некоторых из этих машин есть риск снижения плотности вещества пиропатрона, в результате чего оно деградирует. Срабатывание подушки безопасности в таком случае может привести к разрушению корпуса газогенератора и проникновению его фрагментов в салон автомобиля, из-за чего могут пострадать водитель и пассажиры. На всех автомобилях, подпадающих под отзыв, это устройство будет заменено.

Уполномоченные представители изготовителей ООО "Тойота мотор" уведомят автовладельцев. Они должны будут предоставить транспортное средство в дилерский центр для проведения ремонта. Все работы будут бесплатными.