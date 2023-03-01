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1 марта, 19:11

Toyota объявила в России отзыв 22 тысяч автомобилей

Toyota объявила в России отзыв 22 тысяч автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

В России отзовут 22 712 автомобилей Toyota Avensis, проданных с апреля 2003 года по май 2007-го. Причина — проблемы с подушками безопасности. Об этом говорится в Росстандарта.

"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Toyota. Программа мероприятий, начавшаяся 28 февраля 2023 года, представлена ООО "Тойота мотор", являющимся официальным представителем изготовителя Toyota на российском рынке", — отметили в ведомстве.

В Росстандарте уточнили, у некоторых из этих машин есть риск снижения плотности вещества пиропатрона, в результате чего оно деградирует. Срабатывание подушки безопасности в таком случае может привести к разрушению корпуса газогенератора и проникновению его фрагментов в салон автомобиля, из-за чего могут пострадать водитель и пассажиры. На всех автомобилях, подпадающих под отзыв, это устройство будет заменено.

Уполномоченные представители изготовителей ООО "Тойота мотор" уведомят автовладельцев. Они должны будут предоставить транспортное средство в дилерский центр для проведения ремонта. Все работы будут бесплатными.

Toyota первой возобновила поставки в Россию запчастей

Toyota первой возобновила поставки в Россию запчастей

Ранее Лайф писал, что в России отзывают более 47 тысяч автомобилей Toyota и Lexus из-за проблем с ПО. Об этом тоже информировала пресс-служба Росстандарта.

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Flickr / crash71100

Никита Осипов
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