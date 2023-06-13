Стали известны подробности продажи активов Toyota в России

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров раскрыл подробности продажи активов Toyota. По его словам, российские активы японского автогиганта, включая завод в Санкт-Петербурге, перешли в собственность ФГУП "НАМИ" без опциона на обратный выкуп.

"Сделка по переходу активов Toyota, так же как и Volkswagen, не подразумевают опциона на обратный выкуп производственных площадок", — сообщил он РИА "Новости".