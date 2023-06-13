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13 июня, 00:41

Стали известны подробности продажи активов Toyota в России

Мантуров: Активы Toyota в Петербурге продали ФГУП "НАМИ" без опциона на выкуп

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров раскрыл подробности продажи активов Toyota. По его словам, российские активы японского автогиганта, включая завод в Санкт-Петербурге, перешли в собственность ФГУП "НАМИ" без опциона на обратный выкуп.

"Сделка по переходу активов Toyota, так же как и Volkswagen, не подразумевают опциона на обратный выкуп производственных площадок", — сообщил он РИА "Новости".

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Напомним, о приостановке производства на заводе Toyota из-за невозможности поставок необходимых комплектующих стало известно ещё в марте прошлого года. При этом уточнялось, что Toyota не планирует покидать российский рынок и закрывать завод в России. В сентябре было объявлено о закрытии сборочной площадки в Санкт-Петербурге, а в декабре Минпромторг сообщил о консервации завода Toyota в Северной столице. В марте завод Toyota перешёл в собственность ФГУП "НАМИ".

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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