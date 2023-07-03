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3 июля, 01:41

Зампред Совбеза РФ Медведев написал статью о тектоническом разломе мира

На сегодняшний день в мире произошёл тектонический разлом, который может только усугубиться. Фаза противостояния может продолжаться десятилетиями, указал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье под названием "Эпоха противостояния" для "Российской газеты".

"Тот тектонический разлом, который образовался в понимании будущего в разных частях мира, будет только усугубляться", — уверен Медведев.

Политик считает, что мир находится в противостоянии гораздо хуже Карибского кризиса, ведь "противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу – Россию". Зампред Совбеза называет их "кончеными придурками", однако в то же время предупреждает о реальной угрозе. По его мнению, миру грозит ядерный апокалипсис.

Медведев допустил вероятность ядерного апокалипсиса

Медведев допустил вероятность ядерного апокалипсиса

Медведев призывает искать другие способы преодоления кризиса и через компромиссы создавать новый миропорядок, основанный на интересах всех стран. Россия к компромиссам, указал он, готова.

Также в статье Дмитрий Медведев предлагает приостановить дипотношения с Финляндией, Польшей и Британией, призывает расторгнуть зерновую сделку, а также рассуждает об ушедших с рынка РФ европейских компаниях.

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VK / Дмитрий Медведев

Артур Лапсаков
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