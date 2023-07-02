Медведев призвал приостановить дипотношения с некоторыми странами

России следовало бы временно приостановить дипломатические отношения с некоторыми странами, в числе которых, в частности, Финляндия, Польша и Великобритания. Соответствующее предложение сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"С Финляндией и ей подобными (вроде Польши, стран Балтии и, конечно, Британии) лучше бы вообще временно приостановить дипломатические сношения или как минимум до поры до времени понизить их уровень", — написал он в статье "Эпоха противостояния", опубликованной в "Российской газете".

Вместе с тем он подчеркнул, что на данный момент Финляндия для России — "враждебная страна, созданная когда-то по недомыслию Лениным", которая стала членом Североатлантического альянса.