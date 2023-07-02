Регион

Уведомления отключены

2 июля, 15:38

Байден собрался посетить Британию, Литву и Финляндию

Белый дом сообщил о поездке Байдена в Британию, Литву и Финляндию с 9 по 13 июля

Президент США Джо Байден намерен отправиться с визитом в Великобританию, Литву и Финляндию в период с 9 по 13 июля. Об этом рассказали в Белом доме.

"У президента Байдена запланирована поездка в Соединённое Королевство, Литву и Финляндию с 9 по 13 июля", отмечается в заявлении.

В Лондоне американский лидер должен встретиться с британским премьер-министром Риши Сунаком и королём Карлом III, темой переговоров заявлено укрепление сотрудничества между странами. В Литве Байден присоединится к участию в 74-м саммите НАТО, назначенном на 11–12 июля. И наконец, президент США прибудет в Хельсинки, где пообщается с лидерами скандинавских государств.

В США считают, что Байден едва ли продержится на посту до конца года

В США считают, что Байден едва ли продержится на посту до конца года

Ранее американский лидер Джо Байден выступил против того, чтобы Украину взяли в НАТО по упрощённому пути. По его словам, Незалежная должна соответствовать всем требованиям, применяемым к членам альянса.

Обложка ©

ТАСС / AP / Evan Vucci

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Джозеф Байден
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров