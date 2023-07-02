Байден собрался посетить Британию, Литву и Финляндию

Президент США Джо Байден намерен отправиться с визитом в Великобританию, Литву и Финляндию в период с 9 по 13 июля. Об этом рассказали в Белом доме.

"У президента Байдена запланирована поездка в Соединённое Королевство, Литву и Финляндию с 9 по 13 июля", — отмечается в заявлении.

В Лондоне американский лидер должен встретиться с британским премьер-министром Риши Сунаком и королём Карлом III, темой переговоров заявлено укрепление сотрудничества между странами. В Литве Байден присоединится к участию в 74-м саммите НАТО, назначенном на 11–12 июля. И наконец, президент США прибудет в Хельсинки, где пообщается с лидерами скандинавских государств.