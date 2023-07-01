В США считают, что Байден едва ли продержится на посту до конца года
Экс-советник Пентагона Макгрегор предрёк уход Байдена с поста до конца года
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Американский президент Джо Байден вряд ли сможет доработать на своём посту до конца этого года. Так считает бывший советник главы Пентагона в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Он отметил, что нынешний глава Белого дома "находится на пределе своих сил".
"Мне сложно поверить, что старик Байден сможет протянуть до конца года. Он, очевидно, не более чем картонная фигура, ему подают бумажки для зачитывания, а сам он находится на пределе своих сил", — сказал Макгрегор в интервью журналистке Наталье Брунелл.
Он также полагает, что вице-президент США Камала Харрис не способна заменить Байдена на посту главы государства. Полковник добавил, что не знает никого, кто верил бы, "что эта женщина осознаёт, что она делает". В связи с этим, как указал Макгрегор, в США образовывается политический вакуум.
Ранее Джо Байден ошибся в наименовании должности премьер-министра Индии Нарендры Моди во время встречи с ним в Вашингтоне. Он назвал того президентом. Лайф также писал, что Сеть переполошили свежие фото лидера США с таинственными следами на лице. Они похожи на следы от жгутов. В Белом доме поспешили объяснить, что американский лидер пользуется аппаратом для искусственной вентиляции лёгких во время сна. Всё из-за приступов апноэ (кратковременная остановка дыхания во сне).