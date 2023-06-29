Политолог объяснил, могут ли Байдену объявить импичмент по состоянию здоровья

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв объяснил, могут ли лидеру Штатов Джо Байдену объявить импичмент по состоянию здоровья. В разговоре с RT он отметил, что такое решение может быть принято только в том случае, если глава государства будет действительно недееспособен.

Речь идёт, как указал эксперт, об операции, инсульте или каком-то заболевании, которое приковывает человека к постели и не даёт ему возможности работать. Он привёл в пример ситуацию с покушением на жизнь 40-го президента США Рональда Рейгана в 1981 году.

"Были случаи и ранения. Того же Рейгана. В него стреляли, ранили, операцию делали. В такие моменты президент недееспособен", — объяснил Рогулёв.

Он напомнил, что в Конституции США есть специальная поправка на этот случай. При некоторых обстоятельствах в должность главы государства вступает вице- президент страны. А президент Американского университета в Москве, профессор Эдуард Лозанский заявил, что импичмент — сложный и длительный процесс. Он полагает, что в ближайшее время можно ожидать, что "руководство Демократической партии примет решение, что Байден снимает свою кандидатуру со второго срока".

При этом врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева прокомментировала использование Байденом аппарата ИВЛ для борьбы с апноэ — затруднениями дыхания во время сна. По её словам, в таких ситуациях применяется СИПАП-терапия, благодаря которой создаётся продолжительное позитивное давление в воздушно-дыхательных путях. Как указала специалист, у человека после этого улучшается работа мозга, повышается трудоспособность, нормализуется давление.