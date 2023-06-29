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29 июня, 15:11

Политолог объяснил, могут ли Байдену объявить импичмент по состоянию здоровья

Эксперт Рогулёв: Импичмент Байдену могут объявить в случае его недееспособности

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв объяснил, могут ли лидеру Штатов Джо Байдену объявить импичмент по состоянию здоровья. В разговоре с RT он отметил, что такое решение может быть принято только в том случае, если глава государства будет действительно недееспособен.

Речь идёт, как указал эксперт, об операции, инсульте или каком-то заболевании, которое приковывает человека к постели и не даёт ему возможности работать. Он привёл в пример ситуацию с покушением на жизнь 40-го президента США Рональда Рейгана в 1981 году.

"Были случаи и ранения. Того же Рейгана. В него стреляли, ранили, операцию делали. В такие моменты президент недееспособен", — объяснил Рогулёв.

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Он напомнил, что в Конституции США есть специальная поправка на этот случай. При некоторых обстоятельствах в должность главы государства вступает вице- президент страны. А президент Американского университета в Москве, профессор Эдуард Лозанский заявил, что импичмент — сложный и длительный процесс. Он полагает, что в ближайшее время можно ожидать, что "руководство Демократической партии примет решение, что Байден снимает свою кандидатуру со второго срока".

При этом врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева прокомментировала использование Байденом аппарата ИВЛ для борьбы с апноэ — затруднениями дыхания во время сна. По её словам, в таких ситуациях применяется СИПАП-терапия, благодаря которой создаётся продолжительное позитивное давление в воздушно-дыхательных путях. Как указала специалист, у человека после этого улучшается работа мозга, повышается трудоспособность, нормализуется давление.

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Ранее Лайф рассказывал, что Сеть переполошили свежие фото Джо Байдена с таинственными следами на лице. Они похожи на следы от жгутов. В Белом доме поспешили объяснить, что американский лидер пользуется аппаратом для искусственной вентиляции лёгких во время сна. Всё из-за приступов апноэ (кратковременная остановка дыхания во сне).

Обложка ©

Getty Images / Chip Somodevilla

Иван Косицын
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