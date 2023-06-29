Врач нашла на новых фото Байдена объяснение его рассеянности

Аппарат, следы от которого заметили на лице президента США Джо Байдена, помогает бороться с апноэ и подаёт в лёгкие воздух с постоянным давлением. Как объяснила эндокринолог Зухра Павлова, использование этого аппарата может объяснить рассеянность американского лидера.

Апноэ — это опасное состояние, когда дыхание у человека останавливается на 10–12 секунд, при этом за ночь таких эпизодов может быть много (от 5 до 60 и более). Как уточняет Павлова, это сильно влияет на поведение пациента.

"Из-за этого сон прерывистый и беспокойный. И это сильно влияет на поведение днём. Человек становится сонным, раздражительным, сильно снижается работоспособность, когнитивные функции: память, концентрация внимания и т.п.)", — написала она в своём телеграм-канале.