В Белом доме объяснили следы на лице Байдена

Президент США Джо Байден начал использовать аппарат для искусственной вентиляции лёгких во время сна. Характерные отпечатки возле губ и ушей главы государства заметили журналисты, обратившись за комментариями в Белый дом.

Представитель американской администрации заявил, что президент начал использовать аппарат для борьбы с апноэ — затруднениями дыхания во время сна, — чтобы повысить его качество.