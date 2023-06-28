В Белом доме объяснили следы на лице Байдена
Белый дом: Байден использует аппарат для борьбы с апноэ во время сна
Президент США Джо Байден начал использовать аппарат для искусственной вентиляции лёгких во время сна. Характерные отпечатки возле губ и ушей главы государства заметили журналисты, обратившись за комментариями в Белый дом.
Представитель американской администрации заявил, что президент начал использовать аппарат для борьбы с апноэ — затруднениями дыхания во время сна, — чтобы повысить его качество.
Ранее Лайф писал, что Джо Байден ошибся, когда называл должность премьер-министра Индии Нарендры Моди во время встречи с ним в Вашингтоне. Американский лидер повысил его до президента.
Twitter / Jack Posobiec