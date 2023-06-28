Регион

Уведомления отключены

28 июня, 20:28

В Белом доме объяснили следы на лице Байдена

Белый дом: Байден использует аппарат для борьбы с апноэ во время сна

Президент США Джо Байден начал использовать аппарат для искусственной вентиляции лёгких во время сна. Характерные отпечатки возле губ и ушей главы государства заметили журналисты, обратившись за комментариями в Белый дом.

Представитель американской администрации заявил, что президент начал использовать аппарат для борьбы с апноэ — затруднениями дыхания во время сна, — чтобы повысить его качество.

Психолог диагностировала у Байдена навязчивый страх старости

Психолог диагностировала у Байдена навязчивый страх старости

Ранее Лайф писал, что Джо Байден ошибся, когда называл должность премьер-министра Индии Нарендры Моди во время встречи с ним в Вашингтоне. Американский лидер повысил его до президента.

Обложка ©

Twitter / Jack Posobiec

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Джозеф Байден
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров