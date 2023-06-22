Байден перепутал должность премьера Индии Моди и назвал его президентом
Глава Белого дома Джо Байден ошибся, когда называл должность премьер-министра Индии Нарендры Моди во время встречи с ним в Вашингтоне. Американский лидер назвал его президентом.
"Господин президент… Господин премьер-министр, я только что понизил вас в должности. Спасибо, что приехали, добро пожаловать в Белый дом", — сказал американский лидер, открывая встречу с Моди.
А ранее Байден впервые высказался о "посвящении" Си Цзиньпина в диктаторы и испортил всё ещё больше. Скандал произошёл на этой неделе, когда американский лидер, комментируя инцидент со сбитым над Атлантикой китайским аэростатом, назвал председателя КНР диктатором. Представители администрации оказались застигнуты врасплох. Им пришлось оправдываться и говорить, что эти слова не отражают реальную позицию властей США.
Twitter / President Biden