Регион

Уведомления отключены

22 июня, 20:56

Байден перепутал должность премьера Индии Моди и назвал его президентом

Глава Белого дома Джо Байден ошибся, когда называл должность премьер-министра Индии Нарендры Моди во время встречи с ним в Вашингтоне. Американский лидер назвал его президентом.

"Господин президент… Господин премьер-министр, я только что понизил вас в должности. Спасибо, что приехали, добро пожаловать в Белый дом", сказал американский лидер, открывая встречу с Моди.

"Какой идиот!": Байден опозорился перед премьером Индии и оскорбил сразу всех американцев

"Какой идиот!": Байден опозорился перед премьером Индии и оскорбил сразу всех американцев

А ранее Байден впервые высказался о "посвящении" Си Цзиньпина в диктаторы и испортил всё ещё больше. Скандал произошёл на этой неделе, когда американский лидер, комментируя инцидент со сбитым над Атлантикой китайским аэростатом, назвал председателя КНР диктатором. Представители администрации оказались застигнуты врасплох. Им пришлось оправдываться и говорить, что эти слова не отражают реальную позицию властей США.

Обложка ©

Twitter / President Biden

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Нарендра Моди
  • Джозеф Байден
  • США
  • Индия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров