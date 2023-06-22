Байден перепутал должность премьера Индии Моди и назвал его президентом

Глава Белого дома Джо Байден ошибся, когда называл должность премьер-министра Индии Нарендры Моди во время встречи с ним в Вашингтоне. Американский лидер назвал его президентом.

"Господин президент… Господин премьер-министр, я только что понизил вас в должности. Спасибо, что приехали, добро пожаловать в Белый дом", — сказал американский лидер, открывая встречу с Моди.