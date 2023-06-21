Президент США Байден назвал Си Цзиньпина диктатором
Американский президент Джо Байден оскорбил председателя КНР Си Цзиньпина, комментируя эпизод со сбитым китайским аэростатом в феврале этого года. Как отметил лидер США на мероприятии по сбору средств в Калифорнии, Си Цзиньпин был в недоумении, так как не знал об этой миссии.
"Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло. Он был сбит с толку", — приводит слова Байдена агентство Reuters.
А ранее Лайф рассказывал, что госсекретарь США Энтони Блинкен, отменивший визит в Китай после инцидента с аэростатом, всё же прибыл в КНР 18 июня. Там глава внешнеполитического ведомства провёл переговоры с руководителем МИД КНР Цинь Ганом, куратором дипломатии Ван И, а также с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе встречи с последним Блинкен отметил, что власти США не поддерживают независимость Тайваня.
Flickr / The White House