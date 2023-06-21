Президент США Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Американский президент Джо Байден оскорбил председателя КНР Си Цзиньпина, комментируя эпизод со сбитым китайским аэростатом в феврале этого года. Как отметил лидер США на мероприятии по сбору средств в Калифорнии, Си Цзиньпин был в недоумении, так как не знал об этой миссии.