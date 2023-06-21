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21 июня, 03:25

Президент США Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Американский президент Джо Байден оскорбил председателя КНР Си Цзиньпина, комментируя эпизод со сбитым китайским аэростатом в феврале этого года. Как отметил лидер США на мероприятии по сбору средств в Калифорнии, Си Цзиньпин был в недоумении, так как не знал об этой миссии.

"Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло. Он был сбит с толку", приводит слова Байдена агентство Reuters.

Кремль высказался о развороте Китая к США после визита Блинкена к Си Цзиньпину

Кремль высказался о развороте Китая к США после визита Блинкена к Си Цзиньпину

А ранее Лайф рассказывал, что госсекретарь США Энтони Блинкен, отменивший визит в Китай после инцидента с аэростатом, всё же прибыл в КНР 18 июня. Там глава внешнеполитического ведомства провёл переговоры с руководителем МИД КНР Цинь Ганом, куратором дипломатии Ван И, а также с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе встречи с последним Блинкен отметил, что власти США не поддерживают независимость Тайваня.

Обложка ©

Flickr / The White House

Юлия Коновалова
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