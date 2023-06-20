Кремль высказался о развороте Китая к США после визита Блинкена к Си Цзиньпину
Песков: РФ не умаляет значение выстраивания предсказуемых отношений КНР и США
Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен (справа налево) во время встречи. Обложка © ТАСС / AP / Leah Millis
Москва не умаляет важности построения более предсказуемых связей между Пекином и Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР.
"В данном случае, безусловно, Китай реализует свои суверенные права на выстраивание отношений с другими странами. И тем более вряд ли стоит умалять значение выстраивания предсказуемых отношений между Китаем и Штатами", — пояснил представитель Кремля.
По его словам, Россия уверена в том, что Пекин не станет заниматься выстраиванием отношений с другими государствами, включая Вашингтон, которые направлены против нашей страны.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен 18 июня прибыл в Китай. Он провёл переговоры с руководителем МИД КНР Цинь Ганом, куратором дипломатии Ван И, а также с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский чиновник на встрече с последним заявил, что власти США не поддерживают независимость Тайваня.