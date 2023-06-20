Кремль высказался о развороте Китая к США после визита Блинкена к Си Цзиньпину

Москва не умаляет важности построения более предсказуемых связей между Пекином и Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР.

"В данном случае, безусловно, Китай реализует свои суверенные права на выстраивание отношений с другими странами. И тем более вряд ли стоит умалять значение выстраивания предсказуемых отношений между Китаем и Штатами", — пояснил представитель Кремля.