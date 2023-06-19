Что осталось за кулисами переговоров Энтони Блинкена в Пекине Каковы итоги визита госсекретаря США в Китай и почему о результатах договоренностей станет известно спустя полгода. 19 июня, 17:29 Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен (справа налево) во время встречи. Обложка © ТАСС / AP / Leah Millis

Как прошёл визит Энтони Блинкена в Пекин

Визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин начался с символического пересечения красной линии в Китае, вместо красной дорожки госсекретарь перешагнул полоску такого же цвета в аэропорту.

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. Фото © ТАСС / AP / Leah Millis

Блинкен встретился с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом, а затем провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, которые продлились не более 35 минут. Кроме того, Блинкен поговорил с высокопоставленным китайским дипломатом Ваном И, который заведует Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам.

В результате китайская сторона отказалась возобновлять прямой канал коммуникации между Генштабом НОАК и Пентагоном, что являлось приоритетной целью администрации Байдена. Также власти Китая отказались от компромисса с Соединёнными Штатами по вопросу Тайваня. Пекин потребовал от Вашингтона отменить санкции в отношении Китая и прекратить давление на технологическое развитие своей страны.

Эксперты сравнили приезд американского чиновника в Китай с событиями, предшествовавшими началу российской военной операции на Украине. До февраля 2022 года Кремль также принимал разного рода и уровня делегации. США требовали от Москвы отказаться от помощи Донбассу, сдать Крым, и не обращали внимания на красные линии.

Визит проходит на фоне усиливающихся антикитайских отношений в США, где крупные штаты собираются запрещать продажу недвижимости китайцам. Вашингтон накачивает Тайвань американским вооружением. Пять новых военных американских баз возводят на Филиппинах.

Американо-китайские отношения

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Цинь Ган (слева направо) во время встречи. Фото © ТАСС / AP / Leah Millis

Энтони Блинкен стал первым госсекретарём США за пять лет, который посетил Пекин. Считается, что американо-китайские отношения сейчас переживают свою худшую пору.

— Вашингтон уже признал, что американо-китайские отношения сейчас находятся на более низком уровне, чем до подписания соглашения об открытии посольства в Китае. Эта ситуация аналогична той, что сложилась до 1972 года, то есть до подписания Шанхайского коммюнике, — отмечает востоковед Андрей Островский

Эксперт объясняет, что, учитывая намерения США и Японии в июле впервые пригласить Тайвань принять участие в командно-штабных учениях, легенда которых предусматривает кризис в Тайваньском проливе в результате военного конфликта между Пекином и Тайбэем, приезд госсекретаря США спровоцировал достаточно жёсткий приём.

— Ясно, что Китай будет категорически против подобных учений. Подписание некоторых соглашений, которые предполагают дальнейшее расширение связи канала между США и Китаем, станут площадкой для выяснения отношений. На каком основании Запад приглашает Тайбей, поскольку США и Япония признали, что Тайвань часть Китайской Народной Республики. Как так получается, что через голову руководства КНР поступает приглашение к военным манёврам. Это странно, что, естественно, может вызвать недовольство и даже гнев, — говорит Островский.

Основная цель визита Блинкена — выяснить ситуацию, прощупать насколько ухудшились отношения Китая и США, уверен эксперт. Востоковед напоминает, что более 20 лет назад американские политики уверяли, что "не собираются оплачивать чек тайваньской независисмости кровью своих солдат".

— Получается, что что-то изменилось и Байден хочет всё-таки расплатиться кровью американских солдат? — задаёт вопрос Островский. — Если это так, то никакие выборы действующему американскому президенту не светят.

1 февраля 2024 года на Тайване пройдут выборы главы республики. Именно их ждут в КНР. Есть версия, что победит кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан — мэр Синьбэя Хоу Юи, который считает, что будущее острова в составе Китая.

— Поэтому сейчас Китай может сделать паузу и продолжит маневрировать и патрулировать свой мятежный остров. Причём количество операций по патрулированию будет усугубляться в зависимости от визитов официальных деятелей США на Тайвань, аналогичных прилёту Нэнси Пелоси в прошлом году, — отмечает Островский.

По его словам, Америке сейчас не нужен второй конфликт, как и Китаю. Большинство китайских поговорок сводятся к ситуации: "сиди на берегу и наблюдай за борьбой тигра и дракона". Или ещё лучше: "сиди на берегу и жди, пока не приплывёт труп твоего врага". Однако в случае силового смещения этого кандидата Пекин готовится к военному конфликту. И если Вашингтон добьётся диспозиции в выборах, то КНР ничего не останется, как взять остров силой, уверены эксперты.

Авторы Дмитрий Шестопалов