"Нам не стоит опасаться": Политолог объяснил, зачем Блинкен отправился в Китай

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай является одним из тех, в которых Штаты через дипломатическое и политическое давление пытаются достичь договорённостей для продвижения своих интересов. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил политолог Александр Асафов.

"Сам жанр визитов высших чиновников Госдепартамента — это достаточно такая традиционная история, особенно в момент, когда нет продвижений, нет удобных для американцев решений стандартными методами дипломатии, как это они называют. В том числе открытой дипломатии", — отметил он.

Александр Асафов подчёркивает, что в политическом ключе США и Китай являются антагонистами. Миропонимание руководства двух стран идёт вразрез, несмотря на достаточно большой торговый баланс и взаимоотношения в ряде сфер.

"Более того, тема Китая используется в качестве избирательной программы основного кандидата на грядущих в Америке президентских выборах, поэтому понятно, что есть желание снять хотя бы какие-то негативные точки, обрести почву для того, чтобы, например, прекратить деятельность Китая в попытках умиротворения украинского конфликта", — сказал политолог.

Асафов добавил, что Пекин, в свою очередь, уязвлён нарушением Соединёнными Штатами принципов единого Китая — визитами американских политиков на Тайвань, а также ответными визитами представителей Тайбэя в США.