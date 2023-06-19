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19 июня, 12:40

"Нам не стоит опасаться": Политолог объяснил, зачем Блинкен отправился в Китай

Политолог Асафов: Визит Блинкена в КНР — это попытка политического давления США

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай является одним из тех, в которых Штаты через дипломатическое и политическое давление пытаются достичь договорённостей для продвижения своих интересов. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил политолог Александр Асафов.

"Сам жанр визитов высших чиновников Госдепартамента — это достаточно такая традиционная история, особенно в момент, когда нет продвижений, нет удобных для американцев решений стандартными методами дипломатии, как это они называют. В том числе открытой дипломатии", — отметил он.

Александр Асафов подчёркивает, что в политическом ключе США и Китай являются антагонистами. Миропонимание руководства двух стран идёт вразрез, несмотря на достаточно большой торговый баланс и взаимоотношения в ряде сфер.

"Более того, тема Китая используется в качестве избирательной программы основного кандидата на грядущих в Америке президентских выборах, поэтому понятно, что есть желание снять хотя бы какие-то негативные точки, обрести почву для того, чтобы, например, прекратить деятельность Китая в попытках умиротворения украинского конфликта", — сказал политолог.

В Китае заявили о низшей точке в отношениях с США

В Китае заявили о низшей точке в отношениях с США

Асафов добавил, что Пекин, в свою очередь, уязвлён нарушением Соединёнными Штатами принципов единого Китая — визитами американских политиков на Тайвань, а также ответными визитами представителей Тайбэя в США.

"И здесь, безусловно, я не думаю, что нам стоит опасаться каких-то договорённостей. Хотя Китай, конечно, шантажировали и будут шантажировать и торговым балансом, и новыми пошлинами, и другими рестрикционными историями. Но по политической части, соответственно, существуют нерешаемые вопросы, от которых Китай не отойдёт, поскольку они в том числе и защитные для него. И, собственно, американцы тоже свои направления давления на Китай вряд ли поменяют, поскольку политическое и дипломатическое давление для американцев — это способ недобросовестной экономической конкуренции в первую очередь", — заключил Александр Асафов.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен 18 июня прибыл в Китай. Он провёл переговоры с руководителем МИД КНР Цинь Ганом, куратором дипломатии Ван И, а также с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер попросил Блинкена передать привет президенту США Джо Байдену. Американский госсекретарь в ходе общения с Си Цзиньпином заявил, что власти США не поддерживают независимость Тайваня.

Обложка ©

ТАСС / AP / Leah Millis

Ольга Годуненко
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